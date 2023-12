La Juventus sarebbe pronta a confermare Adrien Rabiot anche la prossima stagione e avrebbe avanzato due offerte importanti al centrocampista francese. Secondo le informazioni raccolte da fonti vicine al mondo bianconero la prima offerta sarebbe quella di un prolungamento di contratto di una stagione con opzione per la successiva a 7 milioni di euro più bonus annui. Praticamente lo stesso ingaggio che attualmente il francese guadagna nella società bianconera, con l'unica differenza che dalla stagione 2024-2025 la Juventus non usufruirà più del Decreto Crescita e di conseguenza non ci saranno più le agevolazioni fiscali sull'ingaggio lordo del centrocampista francese.

L'altra offerta invece sarebbe di più stagioni, esattamente tre più opzione per la quarta, ad un ingaggio minore, circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. In poche parole la Juventus è pronta a garantire un lungo contratto al francese però non impegnandosi con ingaggi pesanti considerando l'esigenza di non appesantire il bilancio societario. Il giocatore come dichiarato in una recente intervista a Dazn deciderà ad inizio 2024, quel che è certo è la leadership acquisita dal giocatore, dimostrata anche nell'ultimo match vinto dalla Juventus contro il Monza, con gol e assist di Rabiot.

Il giocatore Rabiot valuterà la sua permanenza alla Juventus ad inizio 2024

A proposito del tecnico livornese è stato il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli a definirlo un riferimento per la società bianconera. Un attestato di stima che confermerebbe la volontà della Juventus di dare fiducia ad Allegri anche la prossima stagione. Proprio questo potrebbe rappresentare ulteriore motivo per Rabiot nel rimanere a Torino, considerato l'ottimo rapporto professionale ed umano fra i due.

L'approdo di Rabiot alla Juventus nel 2019

Il centrocampista Adrien Rabiot è arrivato alla Juventus nel Calciomercato estivo del 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il francese ha sottoscritto un'intesa contrattuale di quattro stagioni a 7 milioni di euro a stagione più bonus. In maniera sorprendente la scorsa estate ha sottoscritto un contratto di un altro anno con la società bianconera.