L'Inter nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio interverrà per regalare a Simone Inzaghi un esterno destro che possa giocarsi il posto con Denzel Dumfries, visto che Juan Cuadrado sarà costretto a operarsi a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille che non gli dà pace e sarà costretto a tre mesi di stop. Tra i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sarebbe quello di Alessandro Zanoli, che al Napoli fatica a trovare spazio, chiuso da Giovanni Di Lorenzo.

La Lazio, invece, cercherà un rinforzo in difesa viste le difficoltà riscontrate in questa prima parte della stagione.

Uno dei nomi che piacerebbe ai biancocelesti è quello di Lorenzo Pirola, che la Salernitana può anche cedere dinanzi a una buona offerta.

Inter su Zanoli

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro in vista di gennaio, come apertamente dichiarato dai propri dirigenti, dopo che è uscita la notizia dell'operazione a cui sarà costretto a sottoporsi Juan Cuadrado, che resterà ai box per almeno tre mesi, tornando in campo tra marzo e aprile. Si è parlato di diversi nomi, da Mazzocchi a Candreva, passando per Tajon Buchanan, ma un nome che piacerebbe più di altri è quello di Alessandro Zanoli, che sarebbe un profilo futuribile come il canadese ma forse più alla portata dal punto di vista economico e anche perché al Napoli il classe 2000 non sta trovando spazio, avendo collezionato solamente quattro spezzoni di partita in campionato.

Zanoli preme per la cessione e questo sarebbe un assist alla società nerazzurra, che è pronta a trattare con il Napoli. Il club di De Laurentiis lo valuta sui 10 milioni di euro, ma non è da escludere che l'affare possa andare in porto sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più bonus.

Lazio su Pirola

La Lazio a gennaio potrebbe voler rinforzare una difesa, che sta soffrendo non poco in questa stagione, con 18 reti subite in 16 partite, con una media di più di un gol a partita che ha portato la squadra di Maurizio Sarri lontana dai vertici, all'undicesimo posto in classifica con 21 punti, a meno sei dal quarto posto.

Il nome che piacerebbe ai biancocelesti è quello di Lorenzo Pirola, che porterebbe fisicità, ma anche capacità di inserimento. La Salernitana è pronta ad ascoltare eventuali offerte anche perché in caso di retrocessione rischia di veder svalutare il proprio patrimonio. L'idea potrebbe essere quella di imbastire uno scambio, con la Lazio che metterebbe sul piatto il cartellino di Gila, valutato 5 milioni di euro, oltre a un conguaglio tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Il possibile impiego di Zanoli in nerazzurro e di Pirola in biancoceleste

Zanoli lo scorso anno nei sei mesi alla Sampdoria ha dimostrato di poter dire la sua sulla fascia destra, collezionando due reti e due assist in 22 partite di campionato.

Proprio per questo all'Inter potrebbe rappresentare un buon profilo da alternare con Dumfries sulla fascia destra, non dimenticando anche la presenza di Darmian.

Riguardo a Pirola, difensore centrale forte fisicamente, di piede mancino abile nel gioco aereo e negli anticipi sugli avversari, in caso di arrivo alla Lazio può rappresentare un'alternativa di tutto rispetto a Romagnoli e a Casale.