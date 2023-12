L'Inter in estate può cambiare qualcosa in difesa andando a perfezionare un reparto che già questa estate ha visto un innesto di livello come Benjamin Pavard. Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, d'altronde, non sono più giovanissimi e i dirigenti vogliono cautelarsi andando a coprire il ruolo di centrale con un profilo italiano, per questo il nome finito nel mirino è quello di Alessandro Buongiorno, già anche nel giro della Nazionale italiana. Il classe 1999 piace anche alla Juventus, che non dovrebbe rinnovare il contratto di Alex Sandro, in scadenza a giugno, e l'italiano potrebbe rappresentare il sostituto ideale per la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Inter su Buongiorno

L'Inter può fare un tentativo per Alessandro Buongiorno nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri avevano pensato a lui già la scorsa estate ma alla fine hanno deciso di virare su Benjamin Pavard. Un assalto che può essere rimandato solo di un anno, con il difensore italiano che sta confermando di aver fatto uno step ulteriore, fino a prendersi anche la Nazionale italiana.

Il classe 1999 già la scorsa estate era stato vicino all'addio, quando Torino e Atalanta avevano trovato l'accordo per 25 milioni di euro, ma a far saltare tutto è stato proprio il giocatore, che ha preferito restare in granata.

Trovare un accordo con il Torino per i nerazzurri sarà tutt'altro che semplice, visto che il patron Urbano Cairo per il suo difensore vorrebbe 40 milioni di euro.

Una cifra notevole, che i nerazzurri potrebbero provare ad abbassare notevolmente inserendo nell'affare una contropartita tecnica come ad esempio i giovani Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé, valutati complessivamente tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il possibile tentativo della Juventus

Anche la Juventus farà il suo tentativo per Alessandro Buongiorno, individuato come erede di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare.

Il Torino non farà sconti ma la società bianconera ha le carte in regola per provare ad abbassare l'esborso economico mettendo sul piatto un paio di contropartite tecniche. Uno dei nomi che potrebbe interessare è quello di Huijsen, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Come possono giocare Inter e Juventus in difesa in caso di arrivo di Buongiorno

In caso di arrivo all'Inter Buongiorno rappresenterebbe un jolly per Simone Inzaghi, essendo in grado di giocare sia al centro della difesa a tre, giocandosi il posto con Acerbi e De Vrij, sia come braccetto di destra, giocandosi il posto con Pavard.

Un suo eventuale arrivo alla Juventus invece porterebbe la squadra bianconera a giocare con il terzetto formato da Buongiorno, Bremer e Danilo, con Gatti che si giocherebbe il posto con il capitano e con l'attuale centrale del Torino, anche perché con le coppe europee sarebbe naturale un'alternanza degli interpreti.