L'Inter proverà a rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Marko Arnautovic e Alexis Sanchez fino a ora hanno deluso, e se a gennaio al momento sembra difficile un innesto, a meno che non esca qualcuno, invece a giugno qualcosa potrà cambiare, anche perché il cileno è in scadenza di contratto. Il grande sogno di mercato risponderebbe al nome di Joshua Zirkzee, protagonista proprio nella sfida di Coppa Italia mercoledì scorso nel match che ha visto il Bologna espugnare Milano per 2-1 qualificandosi ai quarti.

Inter su Zirkzee

L'Inter vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un terzo attaccante di grande livello da fare alternare con Lautaro Martinez e Marcus Thuram nella prossima stagione. La scorsa estate sarebbe dovuto essere Lukaku, ma si sa come sono andate le cose.

E chissà che l'investimento che non è stato fatto per il belga non possa essere spostato con qualche mese di ritardo su uno dei migliori prospetti del campionato italiano. Si tratta di Joshua Zirkzee, che i nerazzurri conoscono bene, essendo stati eliminati in coppa Italia mercoledì dal Bologna per due giocate incredibili dell'attaccante olandese, autore di due spettacolari assist per Beukema al 112' e Ndoye al 116'. In questa stagione il classe 2001 è esploso definitivamente, avendo messo a segno sette reti in 16 partite di campionato, con due assist anche all'attivo.

La modalità con cui il club nerazzurro può arrivare a Zirkzee

Nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e difficilmente si scenderà da quella cifra, tenendo conto che la metà spetta al Bayern Monaco. Un tesoretto che, comunque, l'Inter potrebbe ricavare attraverso la cessione di Denzel Dumfries in Premier League, oltre a tentare di inserire una contropartita tecnica nell'affare che potrebbe essere Sebastiano Esposito, che attualmente è in prestito in Serie B alla Sampdoria.

Zirkzee per caratteristiche potrebbe giocare sia al fianco di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram. È il classico "9 e mezzo", cioè quel calciatore che può giocare da numero 10, ma anche da numero 9, quello che manca ai nerazzurri visto che Arnautovic e Alexis Sanchez stanno deludendo in quest'annata, con soli tre gol segnati complessivamente dai due, tutti in Champions.

Per quanto riguarda l'ingaggio, invece, l'Inter potrebbe girare a Zirkzee quanto percepito attualmente proprio dal "Nino Maravilla", che guadagna 2,5 milioni netti a stagione. Un notevole aumento per il classe 2001, che attualmente a Bologna guadagna 900 mila euro annui.

Come può giocare l'Inter con Zirkzee

Come detto, Zirkzee è un profilo che può dare diverse soluzioni dal punto di vista tattico a Simone Inzaghi. Non è escluso che l'olandese possa anche giocare insieme a Lautaro e Thuram.

Queste le due formazioni alternative che potrebbero scendere in campo:

3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Buchanan, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram (Zirkzee).

3-4-1-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Buchanan, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Zirkzee; Lautaro, Thuram.