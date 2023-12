Nelle scorse ore il giornalista Paolo Paganini a TV Play ha rivelato come i dirigenti della Juventus avrebbero incontrato l'entourage di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid in scadenza di contratto al termine della stagione. Inoltre, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lanciato una frecciatina a Piotr Zielinski, calciatore polacco che non starebbe rinnovando con i partenopei perché attratto da altri lidi, forse torinesi.

Paganini: 'C'è stato un nuovo contatto tra i bianconeri e gli agenti di Kroos: il tedesco sta pensando di giocare in Italia'

Il giornalista della Rai Paolo Paganini ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play della Juventus e dalle indiscrezioni che vorrebbero il club bianconero su Toni Kroos, centrocampista in scadenza con il Real Madrid: "Kroos? Alcuni amici fidati mi hanno detto che c’era stato un nuovo contatto tra la Juve e l’agente di Kroos. Lui ha sempre detto di voler chiudere la carriera con il Real Madrid, ma l’idea di giocare in Italia lo sta stuzzicando".

In merito al possibile arrivo di Kroos alla Juventus, il centrocampista tedesco se approdasse in bianconero andrebbe a prendere automaticamente il posto in cabina di regia a Manuel Locatelli, che di conseguenza potrebbe scivolare come mezz'ala destra di qualità.

C'è comunque da sottolineare come Kroos percepisca uno stipendio da circa 11 milioni di euro, una cifra che la Juventus non potrebbe permettersi e che evidentemente il calciatore dovrebbe ridiscutere con il club piemontese. Paganini, continuando poi a parlare di mercato della Juventus, si è soffermato su quello che potrebbe essere il futuro di Vlahovic: "Vlahovic?

Si è pensato anche di cederlo in prestito con diritto ed obbligo di riscatto, soprattutto per quanto riguarda il PSG". Restando su questo tema, Paganini ha poi sottolineato come il club francese sarebbe quello più interessato a Vlahovic che tuttavia non dovrebbe muoversi da Torino fino ad almeno la prossima estate.

De Laurentiis: 'Rinnovo Zielinski? Del mare di Napoli gli interessa poco, forse è attratto di più da certe nebbie'

Di un altro calciatore accostato in queste settimane alla Juventus, Piotr Zielinski, ha parlato al Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che in merito ha detto: "Il rinnovo? Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che è un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie". Una frase ficcante del presidente De Laurentiis che confermerebbe la vicinanza di Zielinski a una squadra del nord.

Se davvero il polacco del Napoli dovesse finire nel mare magnum dei parametro zero il prossimo giugno diventerebbe certamente uno dei pezzi pregiatissimi del mercato.

Su di lui c'è in primis lo sguardo attento dei dirigenti dell'Inter, che lo vorrebbero per rimpiazzare il partente Henryk Mkhitaryan. Anche la Roma di José Mourinho sarebbe interessata alla classe dell'ex Empoli ma in questo caso dovrebbe essere proprio il carismatico allenatore portoghese, in caso di permanenza nella capitale, a svolgere un ruolo di primo piano nell'operazione data appunto la folta concorrenza.

Fu Cristiano Giuntoli a portare a Napoli il polacco, ecco che anche il ds della Juventus sarebbe interessato a (ri)prelevare il centrocampista oggi al Napoli, ma come accennato non sarà facile pareggiare l'eventuale offerta dell'Inter.