Nelle scorse ore l'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato a Rai Sport della Juventus e di Dusan Vlahovic, definendolo provocatoriamente uno dei più grossi "pacchi" presi dal club bianconero degli ultimi anni. Anche il giornalista Sandro Sabatini a Pressing ha detto la propria opinione su Vlahovic, sottolineando come il serbo stia soffrendo a livello mentale la pressione presente in un grande club come la Juve.

Collovati lancia una frecciata a Vlahovic: 'Con lui la Juventus ha preso il più grande pacco degli ultimi 5 anni'

L'ex calciatore Fulvio Collovati è stato ospite a Rai Sport nelle scorse ore e parlando della Juventus e nello specifico del suo centravanti Dusan Vlahovic ha detto: "Vlahovic ha segnato 5 gol di cui uno su rigore, Allegri lo voleva fortemente vendere in estate e voleva Lukaku ma Vlahovic non lo ha voluto nessuno, penso che in questo momento sia il più grande pacco che ha preso la Juventus negli ultimi cinque sei anni.

La Juventus ha un allenatore che non lo voleva, adesso gioca perché Kean è infortunato altrimenti giocava lui". Restando sul tema Vlahovic, Colllovati ha sottolineato come Soulé, il giovane attaccante argentino che la Juventus ha girato in prestito al Frosinone, sia riuscito a segnare un gol in più rispetto al serbo. L'ex calciatore, rispondendo poi a chi salvaguardia Vlahovic imputando ad Allegri e al suo gioco conservativo le maggiori colpe per la sterilità offensiva del classe 2000, ha sottolineando come un centravanti di livello internazionale dovrebbe fare reparto da solo indipendentemente dal modulo utilizzato dall'allenatore. Collovati ha poi concluso il suo intervento rivelando come la Juventus stia osservando per il futuro del proprio attacco il nome di Victor Boniface.

Juventus, Sabatini: 'Vlahovic sta avendo dei problemi di ansia con la maglia dei bianconeri'

Anche il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing di Vlahovic e del momento che sta attraversando il serbo: "Vlahovic non ha precisione e credo sia un problema di ansia, psicologia, da un'eccessiva pretesa da se stesso perché so che quello che gli viene raccomandato è di giocare semplice e fare le cose semplici invece non ci riesce, a volte è anche goffo poi siccome c'è anche la sfortuna, i difensori a volte lo strattonano e non è tutelato, né si tutela.

Però detto questo c'è anche qualcosa di tecnico". Un freno a livello mentale che Vlahovic ha palesato in parte anche nell'ultima partita con il Genoa, quando ha consegnato in mano il pallone del rigore a Federico Chiesa quasi come a volersene liberare. Un gesto che può essere considerato certamente altruista ma che poche volte si è visto da un attaccante che dovrebbe invece vivere per il gol.

Nella gara di domani Vlahovic potrebbe fare coppia con Yildiz

Chiesa che domani non sarà però il compagno di reparto del serbo: nella conferenza stampa pre Frosinone-Juventus, in programma domani alle 12:30, Massimiliano Allegri ha infatti annunciato il forfait dell'esterno italiano che potrebbe essere sostituito da Kenan Yildiz, data l'indisponibilità anche di Moise Kean.

Lo stesso Allegri ha precisato di non avere ancora scelto ma di avere appunto a disposizione solo 3 calciatori per 2 ruoli: Vlahovic, Yildiz e Milik con i primi due, stando agli ultimissimi rumors, favoriti per una maglia da titolare.