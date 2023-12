Si disputerà sabato 9 dicembre 2023 alle ore 18:30 presso lo stadio Ezio Scida a Crotone il match tra Crotone e Juve Stabia. L'incontro, valido per la 17esima giornata della Lega Pro Girone C, rappresenterà un vero e proprio esame di maturità per la squadra di Lamberto Zauli, reduce da otto risultati utili consecutivi, l'ultimo dei quali il convincente 0-2 ottenuto in casa del Brindisi. In caso di vittoria invece, sarebbero gli ospiti a prendere il largo in classifica mettendo un distacco di dieci punti dai calabresi.

Sarà una gara con alcune assenze ma anche una sfida che vedrà la presenza di diversi calciatori che torneranno ad essere a disposizione tra le fila del Crotone.

Dini, testa alla Juve Stabia

Uno dei protagonisti in campo con il Crotone nel turno di Brindisi è stato il portiere Andrea Dini. Per lui un calcio di rigore parato a Cristian Galano al 39' del primo tempo e porta inviolata. A fine match il calciatore rossoblù ha preso la parola in mixed zone rilasciando alcune dichiarazioni in vista della gara del prossimo turno. "La prossima sarà una bella partita. Noi stiamo bene, siamo sulla strada giusta e non vedo l’ora di giocarla. Sono contento soprattutto per il momento che stiamo vivendo, perché finalmente abbiamo trovato il giusto equilibrio. Sono convinto che è dalle prestazioni come quella di domenica che passano i campionati".

Crotone obbligato a vincere

Per il Crotone di Lamberto Zauli la gara casalinga contro la Juve Stabia rappresenterà forse l'ultima chiamata per la corsa al primo posto. In Calabria arriverà la capolista, la squadra più solida vista in questa prima parte di stagione nel Girone C. In caso di vittoria il Crotone ridurrebbe il margine in classifica dai campani da 7 a 4 punti, ma in caso di sconfitta la truppa di Zauli vedrebbe allontanarsi il primo posto con la Juve Stabia che a quel punto sarebbe avanti di ben 10 punti.

Un pareggio potrebbe servire a poco per entrambe le formazioni, se non a permettere alle rivali di avvicinarsi alla vetta, un motivo in più per entrambe le squadre per cercare di ottenere l'intera posta in palio.

Crotone, rientrano tre calciatori

La nota positiva per i calabresi è il recupero di almeno tre calciatori. Dopo aver scontato a Brindisi il turno di squalifica imposto dal Giudice Sportivo saranno della gara contro i campani il difensore Daniel Leo, il centrocampista Alessio Tribuzzi e l'attaccante Marco Tumminello.

Difficile invece al momento fare previsioni sul rientro dei difensori Davide Bove e Guillaume Gigliotti, assenti anche nella trasferta in Puglia. Non saranno sicuramente della gara infine i centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale, per i quali il ritorno in campo è previsto non prima del nuovo anno.