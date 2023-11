C'è un Crotone che sembra essersi ritrovato nelle ultime sette giornate, una squadra capace di riportarsi nei piani alti della classifica del "Girone C" della Serie C. Il Crotone è riuscito a vincere (2-1) nell'ultimo turno casalingo disputato contro il Potenza, raggiungendo quota 25 punti. Gli squali, che iniziano a puntare il vertice della graduatoria, dovranno affrontare il turno di Coppa Italia a Catania nella serata del 29 novembre (ore 18:30) prima di prepararsi alla trasferta dello Stadio "Stefano Fanuzzi" di Brindisi, di domenica 3 novembre (ore 20:45).

Crotone impegnato al Massimino

Dopo aver battuto proprio il Brindisi (1-0) all'Ezio Scida nel turno di Coppa Italia di Serie C, il Crotone sarà impegnato nella nuova gara secca di Catania. Un match complicato contro una squadra, quella siciliana, che sembra in ripresa con la cura del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli. Il match dello Stadio "Massimino" permetterà al tecnico crotonese di mandare in campo i calciatori che saranno assenti per squalifica nel prossimo turno di campionato. Tra questi Alessio Tribuzzi, Marco Tumminello e Daniel Leo. Con ogni probabilità si potrà rivedere in campo dal primo minuto il centrocampista brasiliano Vinicius, una delle sorprese in positivo di questa prima parte di stagione.

Il Brindisi sul cammino

Le tre gare nel corso di una settimana vedranno il Crotone chiudere il cerchio dopo le sfide contro Potenza e Catania con la gara esterna di Brindisi. La formazione pugliese vive una profonda crisi nel reparto avanzato. Sono attualmente 541 i minuti nei quali il Brindisi non è riuscito ad andare in gol.

Nel corso delle scorse giornate il Direttore Sportivo de club pugliese Cerri ha fatto intendere che la società interverrà a gennaio con interventi mirati al fine di colmare questa lacuna, senza andare a rivoluzionare per intero l'attuale rosa.

Crotone, squadra decimata

Se a Catania gli squali potranno contare su quasi tutti gli effettivi della rosa, ad esclusione dei calciatori fermi per infortunio da lungo tempo, a Brindisi gli squali dovranno fare a meno anche degli squalificati.

Dovrebbero così essere almeno cinque gli assenti al "Fanuzzi". Oltre ai già citati Alessio Tribuzzi, Marco Tumminello e Daniel Leo - tutti e tre squalificati - il tecnico del Crotone Lamberto Zauli farà a meno degli infortunati Andrea D'Errico e Mattia Vitale. Da valutare in questi giorni ci saranno anche le condizioni dei difensori Davide Bove e Guillaume Gigliotti, assenti contro il Potenza. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva dalla piattaforma satellitare Sky e dal servizio streaming Now Tv.