Un nuovo dibattito è nato nelle scorse ore sui social network in seguito alla diffusione del video e dell’audio del check della sala Var di Juventus-Inter del 26 novembre. Nelle nuove immagini diffuse si nota che l’azione viene analizzata da parte degli addetti del Var fin dall’inizio e si vede anche il contatto tra Federico Chiesa e Matteo Darmian, fino al gol interista. Dopodiché gli uomini della sala Var tornano indietro, ma si fermano ad analizzare il frame successivo a quello dello “scontro” tra i due giocatori. L’analisi degli uomini della sala Var di Rozzano, infatti, parte da quando ha la palla Dumfries, ossia dal passaggio seguente rispetto allo scontro Chiesa-Darmian: insomma la revisione non avrebbe considerato il contatto tra i due.

Proprio questo aspetto ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus, che hanno espresso le loro perplessità: “Sul contatto Chiesa-Darmian c’è stato esattamente lo schifo che immaginavamo: liquidato velocemente in live, non viene neanche riguardato con calma”.

Per i tifosi è stato un check troppo veloce

Nel corso di Open Var, che va in onda ogni lunedì su Dazn, si è tornati sulla sfida del 26 novembre tra la Juventus e l’Inter. Subito dopo la gara i tifosi bianconeri avevano lamentato un contatto tra Federico Chiesa e Matteo Darmian avvenuto in occasione dell’azione che ha portato al gol del pareggio dell’Inter, ma il designatore arbitrale Gianluca Rocchi aveva precisato che non si era trattato di fallo.

Nelle ultime ore, però, è stato diffuso anche il video del check effettuato in occasione di quell'azione. In sala Var quel contatto, secondo i sostenitori juventini, sarebbe stato bypassato con troppa fretta: “Ma perché dopo il gol revisionano l'azione a partire dal passaggio di Dumfries e non dall'inizio?”, questo è l’interrogativo posto da un sostenitore juventino su X.

Continuano le discussioni sui social

Il contatto avvenuto tra Chiesa e Darmian in Juventus-Inter, secondo alcuni tifosi juventini, è piuttosto simile al contatto fra Kean e Faraoni che aveva portato all’annullamento di una rete dei bianconeri in Juve-Verona di alcune settimane prima. In quell'occasione il Var aveva richiamato l’arbitro invitandolo a rivedere le immagini, cosa che invece non è avvenuta durante il derby d’Italia.

Proprio questa "incongruenza" è stata sottolineata da alcuni supporter juventini sui social. Un tifoso bianconero, per spiegare meglio la propria opinione, si è affidato direttamente al regolamento: “Darmian aumenta con le braccia il volume del corpo, ostruendo la possibilità di possesso a Chiesa”.