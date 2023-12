L'Inter potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Difficile che possa fare qualcosa in mezzo al campo a gennaio visto che la rosa è completa e non sarà fatto nulla, se non forse qualcosa in attacco. Ma uno dei nomi che a giugno potrebbe tornare in ottica nerazzurra è quello di Mateo Kovacic, che al Manchester City sta faticando non poco a trovare spazio. Proprio per questo motivo il tecnico Pep Guardiola sarebbe pronto a lasciarlo partire dopo averlo preso solo qualche mese fa dal Chelsea.

La Juventus è sempre alla ricerca di esterni d'attacco, come dimostra anche il tentativo andato a vuoto per Domenico Berardi la scorsa estate.

Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Felipe Anderson, che è in scadenza di contratto con la Lazio, ma non è da escludere che possa essere fatto un tentativo già a gennaio.

Kovacic in ottica Inter

Uno dei giocatori che potrebbe essere in ottica Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Mateo Kovacic. Al Manchester City il centrocampista croato sta trovando poco spazio, avendo raccolto dodici presenze in Premier League, di cui otto da titolare, senza lasciare mai il segno essendo ancora a zero gol e zero assist.

Quello dell'ex Chelsea sarebbe un ritorno a Milano, visto che con la maglia dell'Inter ha giocato dal 2013 al 2015, prima di essere ceduto al Real Madrid per 45 milioni di euro.

Il tecnico dei Citiziens, Pep Guardiola, sarebbe pronto ad offrirlo ai nerazzurri per arrivare ad uno dei suoi pupilli. Si tratta di Nicolò Barella, che ha un contratto fino a giugno 2026 e nonostante si stia parlando di rinnovo non è da escludere una cessione. Ovviamente servirebbe un notevole conguaglio economico, oltre al cartellino di Kovacic, intorno ai 30-40 milioni di euro, per avvicinarsi alla richiesta di 80 milioni di euro.

Con Kovacic Simone Inzaghi avrebbe un elemento in grado di giocare sia da mezzala, proprio al posto di Barella nel 3-5-2 nerazzurro, sia da regista al posto di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, facendo rifiatare il turco. Una trattativa che, comunque, decollerebbe solamente se l'Inter non dovesse trovare l'accordo con l'italiano per il prolungamento del contratto.

Juventus su Felipe Anderson

La Juventus è alla ricerca di un esterno d'attacco e il nome che piacerebbe è quello di Felipe Anderson. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno ma non è da escludere una trattativa a gennaio con la Lazio. L'idea potrebbe essere quella di uno scambio alla pari con De Sciglio e il prestito di Kenan Yildiz.

Con Felipe Anderson Allegri potrebbe anche variare il proprio schieramento tattico passando dal 3-5-2 al 3-4-3, con il tridente formato da Felipe Anderson, Vlahovic e Chiesa, o al 4-3-3, a seconda degli uomini a disposizione e di chi eventualmente potrebbe arrivare anche a centrocampo, cosa probabile dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.