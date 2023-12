Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dell'esperto di mercato Ekrem Konur il Barcellona e la Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato per l'acquisto di Giovanni Lo Celso, centrocampista argentina classe 1996 attualmente al Tottenham ma considerato una riserva nella società londinese. Evidente come la società bianconera stia lavorando a migliorare il centrocampo integrandolo con almeno un giocatore nel mercato di gennaio e l'argentino potrebbe rappresentare un'occasione di mercato in quanto ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di 14 milioni di euro.

Non è da scartare la possibilità che il Tottenham lo lasci partire in prestito con riscatto a giugno agevolando la modalità di pagamento per le società interessate al suo acquisto.

Il Barcellona e la Juventus valuterebbero l'acquisto di Giovanni Lo Celso

In questa stagione Giovanni Lo Celso ha disputato fino ad adesso 5 match nel campionato inglese segnando 2 gol oltre ad un match nella EFL Cup. Nonostante non sia considerato un titolare nel Tottenham è uno dei riferimenti della nazionale argentina, basti vedere come abbia già 48 match con la rappresentativa sudamericana con 2 gol. Nelle ultime stagioni dopo il suo approdo al Tottenham nel 2019 (in prestito con riscatto nel 2020 a circa 32 milioni di euro) non è riuscito mai ad incidere a tal punto che la società inglese ha deciso di lasciarlo partire in prestito a gennaio 2022, andando a giocare al Villareal.

Il ritorno al Tottenham nell'estate 2022 per poi trasferirsi sempre al Villareal nella stagione 2022-2023.

In questa stagione è rimasto nella società inglese ma considerando che non sta raccogliendo molto minutaggio è probabile che valuti una nuova esperienza professionale, con Barcellona e Juventus potrebbero decidere di rinforzare il centrocampo con l'argentino.

Lo Celso può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche come trequartista, ed è bravo anche nella finalizzazione, lo dimostrano i 2 gol segnati in 5 match disputati in questa stagione nel campionato inglese.

La carriera professionale di Lo Celso

Cresciuto nel CARC nel 2015 Lo Celso si trasferisce al Rosario Central prima dell'approdo nel Calciomercato estivo del 2016 al Paris Saint Germain, rimanendo in prestito in Argentina fino alle fine del 2016.

Nella società francese gioca fino al calciomercato estivo del 2018, prima di trasferirsi in prestito al Real Betis. Il ritorno in Francia nel 2019 prima dell'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino per circa 20 milioni di euro da parte della società spagnola. Un investimento da parte del Betis in quanto qualche settimana dopo vende il cartellino dell'argentino al Tottenham in prestito oneroso di 16 milioni di euro con riscatto del cartellino nel 2020 a circa 32 milioni di euro.