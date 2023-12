Teun Koopmeiners dell'Atalanta, Lazar Samardzic dell'Udinese, Mats Wieffer del Feyenoord e adesso Ederson sempre dell'Atalanta: questi alcuni dei nomi che starebbe seguendo la Juventus di Cristiano Giuntoli, come noto alla costante ricerca di mezzale per rinfoltire un reparto, quello del centrocampo, che ha inaspettatamente perso per strada profili del calibro di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, fermati rispettivamente per violazione della norme antidoping e per aver piazzato scommesse illegali.

Ederson costa attorno ai 30 milioni di euro e si sta imponendo con grande autorevolezza nel campionato in corso, mostrando ottime doti difensive ma anche straordinarie capacità offensive.

Ederson per incrementare il peso offensivo in mezzo al campo

Come risaputo la Juventus è seconda in classifica ma tra i tanti ottimi numeri ce n'è uno che non piace molto dalle parti della Continassa, quello dei gol realizzati: appena 22, peggiore attacco delle prime 6 in classifica, ecco che Giuntoli che vorrebbe intervenire proprio in questo senso, andando ad inserire calciatori in rosa in grado di accompagnare la manovra offensiva anche dal reparto centrale del campo.

Quest'anno due reti per Rabiot, una (con un tiro deviato) per Locatelli, una per Miretti (la prima in Serie A) e zero per il pur ottimo McKennie: troppo poche le marcature dei mediani, urge dunque intervenire ed è proprio in questo senso che va letto l'interesse per Ederson, che quest'anno ha già segnato 4 reti e firmato un assist senza saltare nessuna delle 14 partite fin qui previste dal calendario, segno di come Gasperini lo consideri ormai un intoccabile.

Cresciuto nel Desportivo, Ederson ha giocato per il Cruzeiro, il Corinthians e il Fortaleza prima del trasferimento alla Salernitana nel gennaio 2022 avvenuto per circa 6,5 milioni di euro. Proprio le prestazioni esibite con la società campana hanno spinto l'Atalanta ad investire 21 milioni di euro per acquistarlo nel 2022, per portarlo via alla Dea oggi ne serviranno almeno 25-30.

Samardzic e Wieffer gli altri nomi per la mediana, difficile invece arrivare a Koopmeiners

Oltre ad Ederson, Giuntoli segue con attenzione anche Mats Wieffer del Feyenoord, giocatore di 24 anni che in questa stagione ha disputato 13 match nel campionato olandese segnando 2 gol, gli stessi messi a segno da Lazar Samardzic con la maglia dell'Udinese, altro calciatore che piace e molto alla Juventus.

Il contratto di Wieffer è in scadenza a giugno 2027 mentre il cartellino ha un costo di circa 15 milioni di euro: Samardzic ne vale almeno 10 di più e su di lui si registra l'interesse anche del Napoli. I bianconeri seguono con interesse anche Teun Koopmeiners ma appare complesso che l'Atalanta possa privarsi del suo più importante centrocampista, per il quale la base d'asta si attesterebbe comunque attorno ai 35-40 milioni di euro.