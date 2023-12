Le recenti indiscrezioni di mercato suggeriscono la possibilità di uno scambio tra la Juventus e il Galatasaray, coinvolgendo Mauro Icardi e Mattia Perin. Il portiere ex Genoa sarebbe visto come l'ideale sostituto di Fernando Muslera, che ha il contratto con il Galatasaray in scadenza e potrebbe concludersi alla fine della stagione. La società turca non vorrebbe investire soldi per il cartellino ma offrire eventualmente il cartellino dell'argentino. Tale notizia però non trova conferme fra i giornali sportivi italiani anche perché Perin è considerato un giocatore importante per lo spogliatoio oltre al fatto che Giuntoli non sarebbe interessato a Icardi per il settore avanzato.

Lo scambio di mercato fra Icardi e Perin non trova conferme fra i giornali sportivi italiani

Il portiere Fernando Muslera, ormai vicino alla fine della sua carriera, sembra aver raggiunto il termine della sua esperienza professionale con il Galatasaray. Mattia Perin è considerato come possibile successore del portiere uruguaiano, e il suo agente sportivo, Lucci, ha già gestito trattative importanti in Turchia in passato, portando giocatori come Edin Dzeko e Vincenzo Montella nella stessa regione.

Nonostante la richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino di Perin, le indiscrezioni di mercato sostengono che si starebbe valutando la possibilità di uno scambio con Mauro Icardi. Tuttavia, questa proposta sembra non incontrare il favore di Giuntoli, Football Director della Juventus.

Le stagioni di Icardi al Galatasaray

Una carriera professionale ricca di gol da parte di Mauro Icardi fra Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain e Galatasaray. 432 match disputati, 242 gol segnati e 56 assist forniti ai suoi compagni. Dalla stagione scorsa è al Galatasaray, nel 2022-2023 ha disputato 26 match fra campionato turco e Coppa di Turchia segnando 23 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni.

Nella stagione attuale invece sta dando un contributo importante non solo in Turchia ma anche in Champions League. Dopo i 3 gol in 4 match nella qualificazione alla massima competizione europea, ha giocato 5 match con 2 gol. A questi bisogna aggiungere 14 match nel campionato turco con 11 gol e 4 assist decisivi ai suoi compagni.

In Turchia sta dimostrando di essere un giocatore importante, rispetto invece invece alle annate calcistiche al Paris Saint Germain. Si era trasferito in Francia nel 2019 in prestito con riscatto per la stagione successiva a circa 50 milioni di euro. Un' esperienza professionale di due stagioni fino al prestito al Galatasaray nel 2022 e al riscatto del cartellino da parte della società turca nel recente Calciomercato estivo per 10 milioni di euro.