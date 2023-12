Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe messo nel mirino due calciatori del Manchester United, Donny Van De Beek e Jadon Sancho. Se da una parte però, il passaggio in bianconero del centrocampista olandese apparirebbe fattibile, dall'altra l'acquisto dell'esterno inglese sembrerebbe proibitivo sul piano dei costi.

Intanto, la Juventus pare abbandonare la pista per Nico William, esterno dell'Atletico Madrid che ha rinnovato con i "Colchoneros" fino al 2027.

Idee Van De Beek e Sancho: l'operazione per l'olandese apparirebbe fattibile, quella per l'inglese no

La Juventus starebbe studiando una doppia operazione con il Manchester United per portare in bianconero già da gennaio Donny Van De Beek e Jadon Sancho. Entrambi i calciatori vivrebbero una situazione di stallo nella squadre inglese, ma le due operazioni avrebbero una complessità fra loro totalmente diversa.

Partendo dal primo, il centrocampista olandese sotto la guida di Ten Hag non sta trovando spazio gli appena 21 minuti di gioco collezionati dal centrocampista classe '97 sin da inizio stagione, dipingerebbero un quadro piuttosto chiaro per il calciatore ex Ajax. Lo United, secondo alcune voci che filtrano, sarebbe dunque disposto a cedere Van De Beek in prestito con diritto di riscatto da pagare eventualmente nella prossima estate.

Al contrario l'operazione per Sancho apparirebbe nettamente più complicata da portare a termine: il Manchester United, che ha messo fuori rosa l'esterno inglese per un diverbio avuto con l'allenatore Ten Hag, avrebbe intenzione di cedere il classe 2000 solo per una somma vicina ai 30 milioni, una cifra che realisticamente la Juventus non potrebbe permettersi di spendere cash in questo preciso momento.

Inoltre, l'alto ingaggio che percepisce l'inglese dal Manchester, circa 16 milioni di euro all'anno, pare decisamente proibitivo per una società che non disputa neanche la competizioni europee.

L'idea per Nico Williams in estate sfuma: l'esterno ha rinnovato con l'Atletico

La Juventus intanto vede sfumare la pista Nico Williams.

L'attaccante esterno dell'Atletico Madrid avrebbe attratto le attenzioni della Juve perché in scadenza di contratto a giugno prossimo, tuttavia nelle ultime ore la società spagnola ha reso noto di essersi legata a Williams fino al giugno 2027, rinnovandogli il contratto con un triennale.