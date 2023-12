L'Inter valuta come completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi già a gennaio. Per l'attacco, la dirigenza interista valuterebbe il profilo di Luis Muriel che può lasciare anzitempo l'Atalanta, mentre a centrocampo pare vicino all'arrivo di Tajon Buchanan dal Bruges.

Inter, non solo Taremi: obiettivo Muriel per l'attacco

Nell'ultima parte del 2023, l'attaccante colombiano Luis Muriel ha offerto ottime prestazioni e reti importanti, come quelle contro Milan e Salernitana che gli hanno fatto guadagnare punti nelle rotazioni di Gasperini. Nonostante ciò, l'ex Udinese e Lecce potrebbe lasciare il club bergamasco già a gennaio visto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e quindi questa finestra invernale può rappresentare per i bergamaschi l'ultima possibilità per monetizzare dal suo cartellino.

Già in diverse occasioni il profilo del colombiano era stato accostato all'Inter e questa potrebbe essere la volta buona. Anche se difficilmente il club nerazzurro vorrà fare "follie" in questo momento, visto che comunque ha già quattro attaccanti di primo piano in rosa. Un affare in entrata a gennaio diventerebbe possibile solo in caso di una cessione, ad esempio quella di Alexis Sanchez, che comunque pare intenzionato a chiudere la stagione a Milano. In caso contrario Muriel diventerebbe una pista percorribile per l'estate, a parametro zero.

Muriel non è il solo profilo seguito dai nerazzurri per il reparto offensivo. Infatti, resta viva la pista che porta a Mehdi Taremi che si sta confermato uno dei protagonisti del Porto targato Coincecao sia in campionato ma soprattutto in Champions League.

Il club portoghese non fa sconti - nonostante il contratto in scadenza fra sei mesi - e valuta il suo attaccante non meno di 20 milioni di euro. Anche in questo caso diventa quindi una pista percorribile forse più per l'estate.

Inter, si avvicina Buchanan per la corsia destra

In attesa di scoprire le mosse per il reparto offensivo, l'Inter ha l'obiettivo di acquistare un nuovo esterno destro visto il grave infortunio occorso a Juan Cuadrado che dovrebbe star fuori almeno tre mesi.

Per questo la società nerazzurra è al lavoro per regalare un'alternativa importante a Dumfries, titolare del ruolo.

Stando agli ultimi rumor di mercato, il club nerazzurro sta intensificando i contatti con il Bruges per Tajon Buchanan, talentuoso esterno canadese che già nella passata sessione di mercato era stato accostato all'Inter.

Il suo approdo in quel di Milano sembrerebbe piuttosto vicino, in particolare dopo la mancata convocazione del classe '99 nelle ultime partite disputate dal club belga. La trattativa può sbloccarsi sulla base di un prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni di euro, più di due di bonus.

I possibili inserimenti di Muriel e Buchanan come alternative di lusso nel 3-5-2 di Inzaghi

Gli eventuali arrivi di Luis Muriel e Tajon Buchanan andrebbero a completare la rosa dell'Inter con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che avrebbe così tante alternative per gestire il doppio impegno campionato-Champions League. L'esterno canadese diventerebbe così un'alternativa di lusso a Denzel Dumfries che resta il titolare della corsia destra.

In attacco potrebbe invece trovare spazio Luis Muriel che (in caso di arrivo e di contestuale cessione di Sanchez) insieme a Marko Arnautovic sarebbe un'alternativa di spessore al tandem titolare formato da Lautaro e Thuram.