Le ultime indiscrezioni di mercato vorrebbero il Barcellona pronto a presentare un'offerta alla Juventus per Daniele Rugani, difensore centrale in scadenza di contrato con i bianconeri. L'Inter invece, valuterebbe per gennaio il profilo di profilo di Luis Muriel, centravanti dell'Atalanta anch'esso in scadenza di contratto. La Roma infine, dopo aver incassato il malcontento della piazza per la candidatura di Leonardo Bonucci, starebbe virando su Thilo Kehrer del West Ham.

Juventus, sirene dalla Spagna per Rugani: il Barcellona avrebbe messo nel mirino il centrale bianconero

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna parlano di un Barcellona alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere alla propria rosa per gennaio e uno dei prescelti sarebbe Daniele Rugani. Lo stopper toscano, dopo l'exploit avuto nelle cinque gare consecutive giocate con la Juventus a causa dell'infortunio di Danilo, è tornato a sedere in pianta stabile in panchina, tuttavia la sua volontà sarebbe quella di continuare con i bianconeri. Il suo contratto però scadrà nell'estate del 2024 e dalle notizie che trapelano, i massimi dirigenti del club piemontese non si sarebbero messi ancora in contatto con gli agenti del giocatore toscano per prolungare il suo contratto.

Ecco perché il Barcellona potrebbe tentare di intavolare una trattativa con la Juventus, offrendo ai bianconeri una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Come giocherebbe Rugani Nel Barcelona

Nel Barça, Rugani si giocherebbe dunque un posto da titolare con uno tra Andreas Christensen e Ronald Araujo, ma potrebbe avere qualche difficoltà ad ambientarsi con il modulo degli spagnoli, abituati a a giocare con un 4-3-3 sempre propositivo, molto diverso rispetto all'attuale 3-5-2 utilizzato da Massimiliano Allegri nella Juventus.

La sua esperienza in un campionato delicato come quello italiano potrebbe comunque fare comodo in Catalogna.

Roma: la piazza non gradirebbe Bonucci, Tiago Pinto vira su Kehrer del West Ham

La Roma, data l'emergenza nel settore arretrato causata dagli infortuni di Smalling e del lungodegente Kumbulla, cercherebbe un difensore centrale da aggiungere a gennaio e le ultime notizie vorrebbero Tiago Pinto pronto a prelevare dall'Union Berlino Leonardo Bonucci.

Una notizia che diffusasi nella Capitale, avrebbe però scatenato una grossa contestazione a livello social da parte del tifo giallorosso: moltissimi supporter della Roma si sarebbero infatti opposti all'acquisto di un calciatore di 36 anni e con un passato alle spalle dalle forti tinte juventine. Ecco perché Pinto nelle ultime ore starebbe virando su Thilo Kehrer, giovane difensore tedesco dato in uscita dal West Ham. Kehrer alla Roma si andrebbe dunque ad aggiungere al terzetto schierato da Mourinho settimanalmente e vista la sua propensione a giocare con il piede destro, potrebbe prendere il posto di Mancini e permettere al centrale italiano di piazzarsi come libero nel mezzo. A quel punto sulla sinistra si giocherebbero un posto Llorente e N'Dicka, con l'ivoriano che comunque a febbraio partirà per la coppa d'Africa.

Inter, idea Muriel a gennaio ma molto dipende dall'Atalanta

Luis Muriel sarebbe tra gli attaccanti osservati dall'Inter per il mercato di gennaio: il colombiano, legato contrattualmente all'Atalanta fino al 2024, piacerebbe a Marotta per la sua duttilità in attacco e soprattutto perché garantirebbe quella continuità di rendimento che ad oggi ne Marko Arnautovic ne Alexis Sanchez sono riusciti a regalare alla Beneamata. Proprio il "Nino maravilla" potrebbe dunque lasciare il posto a gennaio al colombiano, che dovrebbe comunque convincere l'Atalanta a lasciarlo andare. Un compito che potrebbe essere attuabile visti i rientri in pianta stabile di Scamacca e Touré.