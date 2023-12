L'Inter può cambiare qualcosa a centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato e uno dei nomi che piacerebbe alla società nerazzurra sarebbe quello di Giovanni Lo Celso. L'argentino al Tottenham non sta trovando moltissimo spazio e proprio questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa tra le due società.

La Fiorentina è partita molto forte in questa prima parte della stagione e a questo punto sogna la zona Champions. Proprio per questo non è da escludere a gennaio uno sforzo del patron, Rocco Commisso, per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano e non lasciare nulla di intentato.

Un nome finito nel mirino dei viola sarebbe quello di Mattia Zaccagni, attualmente in forza alla Lazio.

Inter su Lo Celso

L'Inter sicuramente modificherà in parte il centrocampo al termine di questa stagione. Stefano Sensi e Davy Klaassen sono in scadenza di contratto e al momento non si parla di rinnovo e, anzi, potrebbero andare via già a gennaio. Poi bisognerà valutare inoltre le eventuali offerte per altri calciatori e per questo i nerazzurri si stanno cautelando e avrebbero sondato il terreno per Giovanni Lo Celso.

Il centrocampista argentino non sta trovando moltissimo spazio al Tottenham e questo potrebbe facilitare un eventuale addio, avendo raccolto solamente otto presenze in campionato, con due reti all'attivo.

Inoltre a favore del club meneghino potrebbe giocare anche il contratto in scadenza a giugno 2025, con gli Spurs quasi spalle al muro visto che senza una cessione rischierebbero di perdere il giocatore a parametro zero. La società inglese sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative per una proposta intorno ai 15 milioni di euro.

Fiorentina su Zaccagni

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco importante. I viola sono in piena lotta per la zona Champions, essendo quinti in classifica con 30 punti, ad una sola lunghezza dal Bologna quarto, e non vogliono lasciare nulla di intentato. Proprio per questo Rocco Commisso sarebbe pronto a fare uno sforzo per portare a Firenze Mattia Zaccagni.

Il classe 1995 è in scadenza a giugno 2025 e la Lazio potrebbe decidere di cederlo per non correre il rischio di perderlo a zero, proprio come il Tottenham con Lo Celso.

L'esterno italiano è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma non è da escludere che possa essere imbastito un affare sulla base di 15 milioni di euro più il cartellino di Barak. L'infortunio di Nico Gonzalez, poi, ha portato la Fiorentina a prendere in considerazione un altro grande rinforzo in attacco.

Come giocherebbe l'Inter con Lo Celso e la Fiorentina con Zaccagni

Il classe 1996 Lo Celso è in grado di giocare in diversi ruoli. Se in estate arrivasse realmente all'Inter, oltre a poter essere schierato da mezzala di qualità, all'occorrenza potrebbe giocare anche da seconda punta, al fianco di Lautaro Martinez o Marcus Thuram.

La Fiorentina di mister Italiano invece, se dovesse effettivamente prendere Zaccagni a gennaio darebbe immediatamente molto spazio al giocatore, poi al momento del rientro di Nico Gonzalez - ossia fra febbraio e marzo - si ritroverebbe inoltre un tridente di altissimo livello a disposizione, formato appunto da Gonzalez a destra, Beltran al centro e da Zaccagni a sinistra.