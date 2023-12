Marco Barzaghi di Sport Mediaset ha portato alla luce un'interessante possibilità di mercato per l'Inter, concentrandosi sul reparto dei portieri e svelando che Alex Meret è stato messo sul mercato a parametro zero dal Napoli e che potrebbe essere offerto ai nerazzurri nella prossima sessione di mercato estiva.

L'idea dell'Inter per la porta: Meret dal Napoli a parametro zero

La scadenza del contratto di Alex Meret con il Napoli sembrerebbe creare una potenziale opportunità per l'Inter: con le recenti prestazioni non convincenti del portiere azzurro ed il ritorno dall'infortunio, il suo status di titolare sembra messo in discussione.

Mazzarri però ha comunque dichiarato che mantiene la fiducia in Meret come portiere titolare, anche se la situazione potrebbe evolversi nelle prossime partite di campionato.

Nel frattempo Piero Ausilio, dirigente dell'Inter, starebbe esaminando attentamente la possibilità di acquisire Alex Meret a parametro zero nella prossima estate.

Il direttore sportivo dell'Inter, Giuseppe Marotta, vede Meret non solo come una potenziale alternativa di prima scelta ma anche come un valido rinforzo per la profondità della rosa, offrendo esperienza e giovinezza al reparto, attualmente composto da over 30.

Il portiere potrebbe arrivare a zero e secondo quanto riportato da Barzaghi sul suo canale youtube, gli agenti del giocatore starebbero lavorando per tessere una trama che lo potrebbe portare a Milano nella prossima stagione.

Lo sviluppo della trattativa ed i dubbi sul giocatore

La trattativa per Meret potrebbe riservare alcuni dubbi: mentre i numeri del portiere in Serie A sono solidi, con in bacheca anche lo scudetto con il Napoli della scorsa stagione, le incertezze sulla sua posizione da titolare potrebbero influenzare sulla decisione.

La giovane età di Meret, la sua nazionalità italiana e le prospettive di crescita lo rendono comunque una potenziale aggiunta di valore per la rosa nerazzurra, ed il suo possibile arrivo a parametro zero stuzzicherebbe la società di Viale della Liberazione, che starebbe fiutando l'ennesimo colpo sul mercato.

Sebbene ci siano dubbi sul futuro di Meret al Napoli, un possibile trasferimento a parametro zero potrebbe dunque rappresentare un affare interessante per l'Inter: la possibilità di ottenere un portiere di qualità senza costi di trasferimento potrebbe rivelarsi una mossa astuta per il club nerazzurro, specialmente considerando il desiderio di Marotta di consolidare e migliorare la rosa soprattutto nel reparto portieri, dove ad oggi non esiste una vera e propria alternativa a Sommer.