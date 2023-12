La Juventus è al lavoro per migliorare il centrocampo in previsione di gennaio. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera negli ultimi giorni è quello di Fabian Ruiz. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i bianconeri sarebbero pronti ad accettare l'obbligo di riscatto del cartellino dello spagnolo nel Calciomercato estivo. Questo sarebbe l'unico modo per il quale il Paris Saint Germain lascerebbe partire il centrocampista, prestito con obbligo di riscatto a giugno con l'eventuale qualificazione alla Champions League della Juventus per la stagione 2024-2025 a facilitare l'operazione.

Il giocatore Fabian Ruiz potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare l'acquisto di Fabian Ruiz a gennaio accettando il prestito con obbligo di riscatto del cartellino a giugno dal Paris Saint Germain. La valutazione di mercato del centrocampista è di circa 30 milioni di euro. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 15 match fra campionato francese e Champions League, in gran parte dei quali partendo dalla panchina. Ha segnato un gol fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. All'età di 27 anni rappresenterebbe un acquisto importante anche per le caratteristiche tecniche diverse dagli attuali centrocampisti presenti nella rosa bianconera.

Non è però l'unico giocatore valutato dalla società bianconera in previsione del mercato di gennaio.

La Juventus valuta anche altri centrocampisti: piacerebbero De Paul e Samardzic

La Juventus starebbe lavorando anche su altri nomi per rinforzare il centrocampo. Uno dei preferiti rimane Rodrigo De Paul, con la società bianconera che vorrebbe eventualmente acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a giugno.

Più o meno la stessa modalità di pagamento che spererebbe di riuscire a definire con l'Udinese per Lazar Samardzic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera. Tuttavia, mancherebbe ancora l'accordo con l'Udinese, poiché al momento non sarebbe pronta ad accettare un prestito con obbligo di riscatto del cartellino a giugno per un totale di 23 milioni di euro.

Non è una somma ed una modalità di pagamento a caso, ma è l'intesa che la società friulana aveva raggiunto con l'Inter la scorsa estate per il trasferimento di Samardzic a Milano. Alla fine però la trattativa di mercato non si definì perché a detta degli esperti di mercato il motivo sarebbe proprio l'interesse della Juventus per il centrocampista.