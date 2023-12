"Presumo che una società in queste condizioni dovrebbe solo pregare e sperare nella #Superlega, unica speranza prima del fallimento. #Inter": ad esprimersi in questi termini l'Avvocato Cataldo Intrieri che tramite il suo account social X ha lanciato una frecciatina nei confronti del club nerazzurro esprimendo importanti preoccupazioni circa la situazione finanziaria della società.

Inter, debiti per 807 milioni di euro

E' dall'analisi del bilancio consolidato 2022/23 dell'Inter che emerge in effetti un quadro preoccupante per i conti della squadra attualmente prima in classifica in Serie A con 4 punti di vantaggio sulla Juventus.

Al 30 giugno 2023 il club mostra una perdita netta di circa 85,4 milioni di euro comunque in miglioramento rispetto a quella conseguita nella stagione 2021/2022 che si aggirava sui 140 milioni. Importanti in tal senso sarebbero state le cessioni di Brozovic e Onana in estate e "l'ulteriore rateizzazione del versamento delle ritenute concessa dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022".

La cifra debitoria dello Stato Patrimoniale ammonta poi a 807 milioni di euro: sempre al 30 giugno 2023 risulta inoltre un patrimonio netto consolidato negativo per 161,9 milioni di euro.

Le strategie del club per l'immediato futuro, Zhang non vuole vendere

L'inizio del 2024 sarà decisivo per conoscere il futuro di Zhang come proprietario dell'Inter.

La scadenza del prestito da 375 milioni di euro (cifra che comprende anche gli interessi) concesso qualche anno fa dal fondo Oaktree è infatti ormai prossima dato che la proprietà ha fino al mese di maggio per rendere il tutto. Nonostante una situazione complessa, il presidente nerazzurro sembra intenzionato a rifinanziare il debito, fine per raggiungere il quale Zhang avrebbe anche già conferito apposito mandato a Goldman Sachs incaricato dunque di cercare potenziali stakeholder interessati.

Niente cessione in vista dunque per il club.

Ravezzani: 'La filosofia di Zhang è semplice, indebitarsi sempre di più'

Anche la stampa nazionale dimostra di attenzionare sempre con maggiore interesse il caso del club nerazzurro. In questo solco si inseriscono due post rilasciati nelle ultime ore dal giornalista sportivo Fabio Ravezzani: "Non stimo chi dissimula per non raccontare la verità su Milan e Inter.

Il Fondo Redbird non fa beneficenza, né investimenti per passione. Vuole guadagnare presto. Quindi stipendi bassi e mercato indispensabile. Zhang ha accumulato un debito mostruoso e dovrà vendere. Tutto qui".

E poi ancora: "La filosofia di Zhang è semplice: indebitarsi sempre più con la speranza che il volano degli incassi (direttamente proporzionale ai successi sportivi) possa arginare l’emorragia. Credo sia una scommessa impossibile da vincere. Presto subentrerà qualcun altro".