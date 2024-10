Dopo l’ottimo esordio in Champions League e l’ultima convincente vittoria in Serie A contro il Genoa, in casa Juventus si starebbe lavorando per dare a Thiago Motta una rosa più ampia in vista dei prossimi impegni sportivi già dalla prossima sessione invernale di calciomercato. In particolare, Cristiano Giuntoli starebbe valutando il prestito di Ferran Torres, esterno offensivo che sembrerebbe finito fuori dai piani sportivi del Barcellona. La Juventus inoltre ragionerebbe già anche in vista della prossima stagione, valutando Thomas Partey, centrocampista ghanese dell’Arsenal in scadenza di contratto.

La Juve valuterebbe il prestito di Ferran Torres

La necessità di esterni utili al gioco di Thiago Motta è stata evidenziata durante tutta l’ultima sessione estiva di Calciomercato, quando la Juventus avrebbe cercato a più riprese di ingaggiare profili del calibro di Jadon Sancho e Mason Greenwood. Giocatori le cui trattative non sarebbero andate in porto per motivi legati alle modalità di trasferimento e agli alti costi economici d’ingaggio.

Nonostante tutto, Thiago Motta è riuscito a sopperire alla mancanza di esterni lanciando giocatori provenienti dalla Juve Next Gen come Samuel Mbangula. Tuttavia, la coperta appare ancora piuttosto corta e al netto di eventuali infortuni, i soli Nico Gonzalez, Kenan Yildiz e Francisco Conceição potrebbero non garantire la massima copertura per tutta la stagione.

Condizione che starebbe spingendo la Juventus a valutare alcuni profili a costi contenuti. Tra questi, Ferran Torres che per caratteristiche tecniche e tattiche potrebbe rivelarsi quello più adatto al gioco di Thiago Motta, con la Juventus che valuterebbe il prestito già dal mese di gennaio.

Ferran Torres e il suo possibile inserimento nella Juve

Giocatore giovane ma con spiccata personalità e duttilità tattica, Ferran Torres potrebbe giocare anche come falso nueve al posto di Dusan Vlahovic. Soluzione tattica che darebbe a Thiago Motta la possibilità di avere una valida alternativa al serbo e attualmente anche ad Arek Milik.

Eccellente nell’uno-contro-uno, nel saltare l’uomo e nel creare la superiorità numerica, Ferran Torres può essere impiegato come esterno nel tridente offensivo della Juventus sia sulla corsia di destra che di sinistra. Caratteristica che permetterebbe a Thiago Motta di alternare lo spagnolo agli altri esterni in un ampio turnover in vista della nuova e allargata Champions League e dei moltissimi impegni sportivi dei bianconeri.

La Juve starebbe valutando Partey a parametro zero per giugno

Già accostato ai bianconeri nella passata sessione di calciomercato, il centrocampista Thomas Partey potrebbe diventare un’ottima opportunità di mercato per la prossima estate. Infatti, con il contratto in scadenza a giugno 2025 e senza nessun accordo di rinnovo con l’Arsenal, Partey potrebbe essere ingaggiato a parametro zero.

Condizione che starebbe attirando le attenzioni anche di altre squadre e in particolar modo dell’Inter.