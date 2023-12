L'Inter è molto vicina a chiudere la trattativa per Tajon Trevor Buchanan del Bruges nelle prossime ore. Il calciatore potrebbe tuttavia non essere l'unico rinforzo perché i nerazzurri sarebbero sempre interessati a rinforzare l'attacco con un centravanti in grado di abbinare tecnica e forza fisica: Mehdi Taremi del Porto rimane il nome più quotato al riguardo.

La Juventus sonda invece diversi centrocampisti ma avrebbe puntato i fari in particolare su Pierre-Emile Kordt Højbjerg del Tottenham, che interesserebbe anche al Chelsea, e su Kalvin Phillips del City.

In uscita, sempre per gennaio, potrebbe invece esserci Daniele Rugani che piacerebbe al Barcellona e che potrebbe garantire 3-4 milioni in entrata.

Inter: contatti con Buchanan e Taremi

L'Inter è sempre più vicina a Buchanan del Bruges. L'esterno destro, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025, dovrebbe firmare un contratto con i dirigenti nerazzurri per cinque anni. Ai belgi dovrebbero andare circa 10 milioni di euro più eventuali bonus.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero inoltre intenzionati a rinforzare l'attacco e non avrebbero mollato la pista Mehdi Taremi del Porto. Il calciatore iraniano piacerebbe anche al Manchester United ma il club nerazzurro sarebbe da tempo in pole.

L'idea è quella di ingaggiarlo a parametro zero a fine stagione ma se dovesse uscire Alexis Sanchez il colpo potrebbe essere affondato già a gennaio.

Hojbjerg o Phillips, la Juventus deve scegliere che ruolo coprire

Dell'interesse della Juventus per Hojbjerg del Tottenham e Phillips del City si è detto scritto e molto: entrambi potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto già a gennaio ma per capire quale profilo preleveranno i bianconeri occorrerà fare un ragionamento tattico: Phillips risponderebbe più all'esigenza di rimpiazzare Locatelli facendolo traslocare nel ruolo di interno, Hojbjerg invece appare più duttile e in grado di ricoprire anche il ruolo di mezzala con Locatelli (o Nicolussi Caviglia) a guidare la cabina di regia.

In uscita potrebbe esserci invece Daniele Rugani, finito nel mirino del Barcellona di Xavi per potenziare il reparto.

Un esterno e un centrocampista per la lotta scudetto tra bianconeri e nerazzurri

Inter e Juventus cercano in definitiva calciatori congeniali ai rispettivi progetti tattici. Buchanan è in grado di agire come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque e andrebbe non solo a rimpiazzare l'infortunato Cuadrado ma anche a 'coprire' l'eventuale partenza di Dumfries la prossima estate.

Taremi invece è una classica punta in grado di impostare anche il gioco offensivo e vanta una buona esperienza internazionale, qualità indispensabile per il percorso che l'Inter ha in mente di fare.

I bianconeri invece sanno che la mediana ha bisogno di nuovi innesti: manca anche qualità, ecco perchè lo staff di Cristiano Giuntoli segue anche Lazar Samardzic dell'Udinese che costa attorno ai 25 milioni di euro e che potrebbe essere prelevato già nella sessione invernale.