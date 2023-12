Nelle scorse ore il senatore Enrico Borghi si è voluto scusare pubblicamente con un post sul proprio account X per quanto concerne le dichiarazioni fatte contro la Juventus su Rai 1. Al politico hanno comunque voluto rispondere il legale Maurizio Paniz su Tuttojuve.com ed alcuni tifosi bianconeri sui social.

Borghi chiede scusa dopo le dichiarazioni contro la Juventus: 'Non era mia intenzione offendere alcuno'

Il senatore Enrico Borghi ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni da lui stesso effettuate in un servizio mandato in onda su Rai 1 dove ironicamente accusava la Juventus di "rubare da 50 anni".

Sul proprio account X, il politico legato a Italia Viva ha dunque scritto: "Vedo che si è innescato un acceso dibattito, e voglio chiarire che non era mia intenzione offendere alcuno. E naturalmente la questione della commissione parlamentare era una battuta paradossale. Se vi sono persone che si sono sentite offese, chiarisco il senso e mi scuso di non aver saputo corrispondere allo spirito ironico che dovrebbe essere connesso con quello che è sempre un gioco".

Le parole ironiche di Borghi contro la Juventus vanno comunque ad aggiungersi a quelle dette pochi giorni fa dal presidente del senato Ignazio La Russa. Quest'ultimo, in qualità di tifoso dell'Inter, aveva scherzato sui bianconeri, sottolineando come la squadra di Massimiliano Allegri avesse vinto la partita contro il Monza con un gol "rubacchiato".

La Russa aveva poi confessato di preferire un duello scudetto tra la sua Inter ed il Napoli piuttosto che con la Juventus, scatenando una serie di polemiche di cui tutt'oggi si leggono ancora gli strascichi.

A tutto ciò si aggiunge come La Russa qualche settimana fa abbia anche detto di aver richiesto a Giorgia Meloni il Ministero dello Sport "non tanto per far vincere l'Inter quanto per affossare la Juventus".

Tutte battute certo ma non probabilmente di grande gusto almeno stando alle numerose reazioni innescate.

Juventus, Paniz risponde a Borghi: 'Una frase non scherzosa che disonora l'autore'

A Enrico Borghi ha voluto rispondere Maurizio Paniz, onorevole ed avvocato che su Tuttojuve.com ha scritto: "Tutti l’hanno ieri percepito ascoltando quanto ha dichiarato l’on.

Borghi al TG1, affermando testualmente che “la Juventus ruba da cinquant’anni”: una frase non scherzosa che disonora l’autore. Spiace davvero che provenga da un rappresentante delle istituzioni, che dovrebbe calibrare le parole e non superare la linea di confine tra lecito ed illecito".

Oltre a Paniz, anche alcuni tifosi della Juventus hanno voluto rispondere al post pubblicato da Borghi: sotto al suo messaggio sui social si leggono repliche come questa: "Devi vergognarti, siete pagati per lavorare e per risolvere i tanti, troppi problemi (molti dei quali causati da voi politici stessi) che affliggono la nostra nazione, non per fare battute sul calcio" o come questa: "Potevi evitare questa smentita. Non fa che aumentare il mio disprezzo nei tuoi confronti. Ah, detto ovviamente con ironia".