Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di anticipare l'Inter per Tiago Djalò, presentando al Lille un'offerta da 4 milioni di euro già dal prossimo gennaio. Intanto il club bianconero può cedere Samuel Iling-Junior, giovane esterno classe 2003 che oltre al Tottenham, piacerebbe anche al Marsiglia del tecnico Gennaro Gattuso.

Giuntoli può presentare un'offerta al Lille per Djalò nel tentativo di anticipare i rivali dell'Inter

Il difensore centrale di nazionalità portoghese Tiago Djalò avrebbe attratto sia le attenzioni della Juventus che dell'Inter.

Le ultime indiscrezioni vorrebbero la società nerazzurra intenzionata ad attendere la prossima estate, quando il giovane stopper dovrebbe andare in scadenza di contratto con il Lille, che ne detiene il cartellino.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe la volontà di anticipare gli acerrimi rivali nerazzurri e di conseguenza starebbe valutando l'opzione di intavolare una trattativa con il Lille già da gennaio. Il club bianconero potrebbe fare leva sul grave infortunio che ha colpito Djalò ai legamenti e che lo tiene ancora fermo ai box per abbassare la sua valutazione. Il ds dei piemontesi Giuntoli starebbe dunque valutando di fare un'offerta al Lille da 4 o al massimo 5 milioni di euro. Una somma piuttosto contenuta ma che potrebbe essere sufficiente per regalare a Massimiliano Allegri un calciatore in grado di sapersi districare senza grattacapi in tutte le posizioni della retroguardia bianconera.

Del resto il reparto ha bisogno di nuovi innesti, non foss'altro perchè a fine anno saluterà quasi certamente Alex Sandro, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024.

In ogni caso Djalò non avrebbe attratto solamente le attenzioni di Juventus e Inter ma anche dell'Atletico Madrid, club spagnolo che seguirebbe da tempo il profilo del giovane portoghese.

Juventus, aumentano le pretendenti per Iling-Junior: oltre al Tottenham sull'inglese ci sarebbe anche il Marsiglia

La Juventus a gennaio può anche cedere un pezzo della propria rosa e uno dei maggiori indiziati per lasciare la Continassa sarebbe Samuel Iling-Junior. Il giovane esterno inglese, che non starebbe trovando spazio nel progetto tecnico di Allegri a causa della presenza di due titolarissimi come Filip Kostic e Andrea Cambiaso, avrebbe attratto le attenzioni del Tottenham e nelle ultime ore anche del Marsiglia.

il club francese apprezzerebbe le qualità del classe 2003 ma riterrebbe eccessiva la valutazione di 20 milioni di euro che la Juventus avrebbe 'applicato' sul cartellino del calciatore. Di conseguenza, le parti potrebbero avviare una trattativa concreta solo se il club bianconero abbassasse le pretese per lasciare partire Iling-Junior. In tal caso alla Juve potrebbero entrare soldi freschi utili per essere reinvestiti magari per l'acquisto di un mediano che Massimiliano Allegri chiederebbe da tempo.

L'esterno inglese non trova il giusto spazio perchè si tratta di un attaccante esterno e considerato il modulo di riferimento dell'allenatore bianconero, il 3-5-2, non viene impiegato con continuità essendoci in rosa calciatori più adatti a solcare la fascia. Altrove però, date le indubbie qualità, potrebbe fare la differenza.