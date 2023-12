Lucas Vazquez del Real Madrid, Isco del Betis Siviglia e Mehdi Taremi del Porto sarebbero i nomi nuovi per il mercato dell'Inter con Beppe Marotta che come al solito scandaglia il mercato alla ricerca di profili utili a rinforzare la squadra già per gennaio. I contratti di tutti e 3 gli obiettivi scadranno a giugno 2024, possibile dunque acquisirli a parametro zero o a fronte di un costo fortemente ridotto.

Sul fronte delle uscite invece, potrebbe partire Alexis Sanchez che interessa in Arabia Saudita.

Stuzzica il terzino del Real Madrid

Le continue defezioni fisiche di Juan Cuadrado starebbe inducendo la dirigenza a guardare con interesse a Lucas Vazquez, il cui contratto con le Merengues scadrà a giugno.

Il terzino del Real Madrid interesserebbe molto anche alla Juventus con cui i nerazzurri potrebbero dover duellare per assicurarselo: Vazquez piace in particolare per la duttilità dato che è in grado di giocare sia da terzino destro che da esterno a tutta fascia, all'occorrenza è anche in grado di retrocedere sulla linea dei difensori come braccetto di destra. In quel ruolo l'Inter si è già assicurata il 23enne Bisseck ma l'idea è quella di dare al tedesco il tempo di crescere con tutta calma prima di impiegarlo con costanza.

Un altro un ex Real Madrid è finito nel mirino dell'Inter

Per quanto riguarda il centrocampo, l'Inter segue invece Isco del Betis Siviglia, anche lui con il contratto in scadenza a giugno.

L’affare si potrebbe concretizzare perché l’ex Real Madrid potrebbe svincolarsi in estate e accasarsi così alla corte di Simone Inzaghi. Il suo nome interessa in vista dei possibili addii di Davi Klaassen e Stefano Sensi che dovrebbero essere 'fatti fuori' perché non hanno convinto lo staff tecnico nerazzurro.

L’olandese in particolare non si è mai inserito nei dettami tattici dell'11 titolare mentre l’ex Monza è stato limitato dai tanti problemi fisici.

Come mezzala interessa anche Piotr Zielinski del Napoli che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Il polacco sarebbe seguito anche dalla Juventus di Cristiano Giuntoli, il dirigente che lo ha portato proprio a Napoli dall'Empoli.

Taremi obiettivo principale per l'attacco

Già a gennaio, invece, potrebbe partire Alexis Sanchez in quanto ci sarebbero diverse offerte in arrivo dall’Arabia Saudita.

Per sostituirlo, l’Inter starebbe pensando di accelerare le trattative per Mehdi Taremi del Porto. L’iraniano ha il contratto in scadenza a giugno con i lusitani, ma il suo arrivo potrebbe essere anticipato qualora i nerazzurri dovessero far cassa con la cessione del cileno. Il cartellino di Taremi al momento avrebbe una stima di circa 10 milioni di euro.

La possibile formazione dell'Inter se arrivassero i giocatori ipotizzati

Con i calciatori seguiti dalla squadra allenata da Simone Inzaghi si potrebbe dunque ipotizzare un 3-5-2 così composto:

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries/Cancelo, Barella, Calhanoglu, Isco/Mkhitaryan, Thuram/Taremi, Lautaro.

Qualora Dumfires dovesse partire il club potrebbe infine gettarsi su Joao Cancelo che costa almeno 35 milioni di euro.