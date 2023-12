Nelle gerarchie di inizio anno partiva dietro Filip Kostic e Samuel Iling Junior per la fascia sinistra e come prima alternativa a Timothy Weah sulla destra e invece piano piano si è ritagliato un ruolo da titolare inamovibile: lui è Andrea Cambiaso, rientrato quest'anno a Torino dopo il prestito annuale a Bologna dello scorso campionato e ha piano piano conquistato Massimiliano Allegri che lo schiera ormai titolare fisso.

Gli ultimi rumors parlano di diverse società inglesi interessate al suo profilo ma la Juventus ha deciso di puntare forte di lui: molto difficilmente dunque il club valuterà delle offerte, il cartellino viene comunque valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Cambiaso, per lui una 'carriera' alla Cuadrado

Le vie del mercato si sa sono infinte, qualora dovesse arrivare un'offerta fuori mercato da 25-30 milioni di euro Giuntoli la prenderà sicuramente in considerazione ma ad oggi non esiste uno scenario in cui Cambiaso possa lasciare la Juventus. E il motivo va ricercato sul campo da gioco, laddove Massimiliano Allegri spera di aver trovato il vero sostituto di Juan Cuadrado. Non per tanto per le caratteristiche tecniche - il colombiano appare più frizzante palla al piede e in grado di essere pericoloso con tiri cross sul secondo palo o tiri secchi verso la porta avversaria - quanto per la duttilità: l'ex Bologna può giocare infatti sulla corsia di destra così come su quella di sinistra oltre a poter ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di mezzala.

Si perchè Cambiaso 'entra' molto dentro il campo e agisce spesso nelle zone centrali del terreno di gioco mostrando una capacità di seguire il gioco da centrocampista vero: suo il gol che al 95esimo ha portato i 3 punti contro l'Hellas Verona in questo campionato, una rete arrivata proprio dopo aver seguito l'azione nella fascia centrale del campo.

Se negli ultimi anni era stato Cuadrado il vero ago tattico della compagine bianconera, oggi questo ruolo potrebbe essere ereditato proprio dall'ex Genoa, che viene sistematicamente preferito ai compagni di reparto da diversi match. A conferma di una serie di prestazioni convincenti, per Cambiaso quest'anno è anche arrivata la convocazione nella nazionale italiana di Luciano Spalletti che lo sta prendendo in considerazione per far parte della spedizione azzurra che nella prossima estate andrà a disputare i campionati europei in Germania.