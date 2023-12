La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un giocatore per rinforzare il settore avanzato, anche per alimentare le possibilità di vittoria del campionato. Sono tre i nomi avvicinati alla società bianconera, ovvero Domenico Berardi, Georgiy Sudakov e Jadon Sancho. Di questi al momento il preferito sarebbe l'inglese per motivi soprattutto economici, in quanto potrebbe arrivare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a giugno.

La Juve starebbe valutando un rinforzo per il settore avanzato: piacciono Berardi, Sudakov e Sancho

Il giocatore Jadon Sancho, attualmente una riserva al Manchester United, starebbe valutando la possibilità di lasciare la società inglese.

La Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sports, è una possibilità concreta e si potrebbe definire prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, Sancho desidera comprendere meglio la situazione nel club inglese, che potrebbe subire cambiamenti di proprietà.

Oltre a Sancho, la Juventus sembra interessata anche all'acquisto di Georgyi Sudakov, centrocampista offensivo di 21 anni della nazionale ucraina e dello Shakhtar Donetsk. Secondo "Sportmediaset", la Vecchia Signora valuterebbe la possibilità di chiudere l'affare già a gennaio, offrendo una cifra stimata tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Intanto 'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha risposto alle voci riguardanti Domenico Berardi durante un'intervista a Dazn.

Ha elogiato Berardi come un giocatore e un professionista serio, respingendo le provocazioni e affermando che Berardi è un campione, non solo in campo ma anche nella vita quotidiana. Carnevali ha espresso il desiderio di trattenere il giocatore il più a lungo possibile.

Le carriera professionale di Jadon Sancho

Il giocatore Jadon Sancho è uno dei giovani più interessanti del calcio inglese, valorizzato dal Borussia Dortmund prima del trasferimento al Manchester United nel 2021.

La sua carriera da giocatore inizia nel Watford, dal 2007 al 2015 fa parte del settore giovanile della società londinese prima del trasferimento al Manchester City. Due stagioni nel settore giovanile e la cessione per circa 7 milioni di euro nel 2017 al Borussia Dortmund. Inizia nella seconda squadra tedesca prima di essere promosso nella prima.

Quattro stagioni in Germania con 104 match disputati e 38 gol. Prestazioni importanti che attirano l'interesse del Manchester United. La società inglese lo acquista nel Calciomercato estivo del 2021 per 85 milioni di euro. Il giocatore non è riuscito a dare un contributo importante nelle ultime due stagioni fino alla decisione da parte del tecnico Ten Hag in questo inizio di annata calcistica di escluderlo dalla rosa inglese. Attualmente si allena da solo in attesa di una nuova esperienza professionale.