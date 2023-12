Il Ds della Juventus Cristiano Giuntoli è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nell'immediato futuro con diverse voci corridoio a volere l'ex Napoli pronto ad attingere nuovamente al mercato dei parametro zero. Si perchè il club aveva spesso in passato fatto 'ricorso' a diversi calciatori ingaggiati senza pagarne il cartellino, una tradizione questa che dalle parti della Continassa si è interrotta l'anno scorso con gli arrivi di Pogba e Di Maria.

Il primo nome che circola in ottica attacco è quello di Felipe Anderson oggi alla Lazio: Mario Hermoso e Tiago Djalò sono invece i profili attenzionati per la difesa mentre sulle fasce il club potrebbe andare a caccia del talento e dell'esperienza di Lucas Vazquez e Sergi Roberto che sarebbero in uscita da Real Madrid e Barcelona.

Felipe Anderson da svincolato

A giugno 2024 scadrà il contratto di Felipe Anderson con la Lazio: dopo tanti anni a Roma l'esterno brasiliano dovrebbe dunque salutare Maurizio Sarri e andare così a costituire un'alternativa interessante sul mercato degli svincolati per chiunque sia interessato ad un attaccante esterno. Veloce e abile tecnicamente, Anderson compirà 31 anni il prossimo anno, ha dunque davanti a se ancora qualche anno a buon livello: non strepitosa la stagione condotta fin qui con solo un gol messo a segno nella trasferta contro il Sassuolo ma ben 5 assist messi a referto.

L'arrivo del brasiliano implicherebbe un cambio di modulo

Ed è proprio questa la qualità da cui sarebbero attratti Giuntoli e il suo staff, ovvero la capacità di assistere i compagni in zona gol: quel che è certo è che un arrivo del brasiliano a 0 implicherebbe necessariamente un cambio di modulo con passaggio dal 3-5-2 ad un tridente offensivo.

Anderson può giocare infatti esclusivamente nei tre d'attacco sulla destra, non è allora escluso che possa andare a presidiare quella zona di campo 'dividendola' con Matias Soulè, che la prossima estate la Juventus riporterà alla base dal prestito al Frosinone.

Per la difesa si seguono Mario Hermoso e Tiago Djalò

L'imminente addio di Alex Sandro, che a giugno lascerà ufficialmente i bianconeri, impone poi degli arrivi anche in difesa: Mario Hermoso dell'Atletico Madrid e Tiago Djalò del Lille, seguito anche dall'Inter, sarebbero i nomi sul taccuino di Giuntoli.

Entrambi arriverebbero a parametro zero ed entrambi darebbero esperienza ad un reparto che a breve dovrebbe perdere Dean Huijsen che dovrebbe finire in prestito al Frosinone nel mercato di gennaio. L'anno prossimo il club giocherà presumibilmente la Champions League, nel 2025 ci sono buone chance che vada a disputare il Mondiale per club, ecco che la rosa va puntellata anche con calciatori di esperienza da affiancare ai tanti giovani di belle speranze oggi a Torino.

Lucas Vazquez e Sergi Roberto per le fasce

E' proprio in questo solco che va letto l'interesse per Sergi Roberto del Barcellona e Lucas Vazquez del Real Madrid. Esterni di fascia, potrebbero agire tranquillamente sia da terzini che da esterni a tutto campo, con l'unica eventuale criticità che potrebbe essere rappresentata dall'ingaggio: i due calciatori percepiscono rispettivamente 3 e 5 milioni netti l'anno ma non è detto che la Juventus sia disposta a pareggiare queste cifre data la politica di abbassamento dei costi avviata dalla scorsa estate.

Tutto dipenderà dunque dalla volontà o meno dei due diretti interessati di abbracciare una nuova causa.