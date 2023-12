Il Tribunale Nazionale Antoping ha accolto la richiesta dei legali di Paul Pogba di rinviare a data da destinarsi la data dell'udienza per giudicare il caso di positività riscontrato a carico del francese lo scorso agosto.

L'appuntamento era stato calendarizzato per il 18 gennaio 2024, il rinvio è stato programmato a non prima del 15 febbraio.

La Procura Antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica

Il 7 dicembre scorso la Procura Antidoping ha formulato la richiesta di pena chiedendo 4 anni di squalifica per il francese, reo di essere stato trovato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone che la normativa antidoping ha vietato su suolo italiano circa 10 anni fa.

Data la ratifica dello slittamento, i tempi per andare a sentenza si allungano ulteriormente, mesi utili per gli avvocati dell'ex Manchester United a preparare le memorie difensive nel tentativo di dimostrare la non intenzionalità nell'assunzione del complemento alimentare che ha generato la riscontrata positività.

Le tappe della vicenda

Era il 20 agosto quando subito dopo Udinese vs Juventus, prima giornata del campionato in corso, Paul Pogba è stato trovato positivo: la notifica dei risultati è arrivata l'11 settembre a cui giorno 6 ottobre hanno fatto seguito le controanalisi. In prima istanza il transalpino era stato trovato positivo al testosterone, il secondo controllo ha invece fatto emergere la positività al Dhea.

Immediata la sospensione dall'attività agonistica cui ha fatto seguito, da parte della Juventus, la riduzione dello stipendio, passato da 8 milioni di euro netti l'anno al minimo sindacale, 2000 euro circa al mese.

Come vive la sospensione Pogba e cosa gli è consentito fare

Per effetto del provvedimento che l'ha raggiunto, Pogba non può allenarsi alla Continassa e vive di fatto lontano da società e compagni di squadra.

In questo periodo sta mantenendo la forma sfruttando la piscina e la palestra della propria villa di Torino: a volta alcuni calciatori della Juventus lo vanno a trovare a casa mentre di recente l'allenatore Massimiliano Allegri ha messo in evidenza come tutta la società sia dispiaciuta della situazione rimanendo in attesa che arrivi la sentenza.

Una sentenza che dunque non sarà ufficializzata prima di metà febbraio: da quando è tornato alla Juventus nell'estate del 2022, Pogba ha totalizzato appena 12 presenze condite da un solo assist realizzato in Europa League nell'andata delle Semifinali contro il Siviglia per la rete di Federico Gatti.