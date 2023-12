Sul web stanno circolando una serie di immagini che ritrarrebbero Adrien Rabiot della Juventus in posizione di fuorigioco nell'occasione del gol segnato dal francese nel trionfo ottenuto contro la Roma per il risultato di 1-0.

Anche il giornalista Paolo Ziliani, sul proprio account X, ha pubblicato una serie di immagini che testimonierebbero come, secondo il suo punto di vista, il Var nello specifico avrebbe preso in considerazione un frame dell'azione non corretto.

Juventus, fa discutere sul web l'immagine del gol di Rabiot: secondo alcuni il francese sarebbe stato in fuorigioco

Nelle ultime ore sul web e nello specifico sul popolare social network X sta circolando un fermo immagine del gol segnato da Adrien Rabiot nella vittoria ottenuta per 1-0 dalla Juventus nei confronti della Roma di José Mourinho.

Nello specifico, diversi utenti stanno ponendo l'attenzione sul frame nel quale il pallone parte dal colpo tacco di Dusan Vlahovic e viaggia verso il centrocampista francese che ha poi colpito a rete. Alcuni utenti sostengono che Rabiot avrebbe la gamba completamente distesa e che di conseguenza sia situata oltre al difensore centrale giallorosso Evan N'Dicka, una circostanza questa che sempre secondo l'interpretazione degli utenti la sala Var non avrebbe colto: nel frame mandato in diretta televisiva, infatti, si può notare come Rabiot avesse la gamba ritratta e dunque in posizione regolare.

Al di là di tutto, appare francamente complesso mettere in discussione il SOAT, il sistema semi-automatico che consente agli arbitri del Var di tracciare la posizione di tutti i calciatori in campo e di analizzare ogni instante del match con una frequenza di 50 frame al secondo.

Le parole del giornalista Ziliani

Del gol di Adrien Rabiot e del fermo immagine succitato ha parlato anche Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano che su Twitter ha scritto: "Foto 1: il passaggio non è ancora partito Foto 2: parte adesso, con la palla all'interno dell'area Foto 3 e 4: il VAR ha preso in considerazione un fermo immagine con palla fuori area e Rabiot con la gamba sinistra ritratta; al momento del passaggio ce l'ha completamente distesa (foto 2), è in fuorigioco".

Foto 1: il passaggio non è ancora partito

Foto 2: parte adesso, con la palla all'interno dell'area

Foto 3 e 4: il VAR ha preso in considerazione un fermo immagine con palla fuori area e Rabiot con la gamba sinistra ritratta; al momento del passaggio ce l'ha completamente distesa… pic.twitter.com/TMmzVKwtHL — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 31, 2023

Un post polemico, quello di Ziliani, che ha riscosso una serie di repliche da vari utenti.

Fra i messaggi si leggono supporter scrivere: "È davvero incredibile quello che riescano a fare in maniera sistematica alle spalle delle società e dei tifosi, grazie Paolo" oppure: "Purtroppo l hanno fatta veramente sporca, mettendo immagini e linea dove volevano per farla uscire on side. Triste, ma in Italia c'è tutta una governance di dirigenti e tecnici da epurare per pulire qualcosa" o ancora: "Caro Paolo, possiamo parlarne fino a domani, questo sistema marcio non cambierà mai, lasciano giusto ogni tot anni un lampo di luce per diluire lo schifo".