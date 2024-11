Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e del nuovo progetto intrapreso dalla società bianconera. Secondo Balzarini quindi, la squadra di Thiago Motta vivrebbe un vero e proprio anno 0 e non dovrebbe essere accostata a club con un'amalgama molto più longeva come Inter o Atalanta.

Juventus, Balzarini: 'Il messaggio che deve passare è che quello che stiamo vivendo è un anno 0 per i bianconeri'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del progetto attuato dalla Juventus: "Il messaggio che deve passare è che questo è un anno 0 nel quale tutto quello che verrà raccolto di più dalla squadra sarà ben accetto.

Poi capisco che il popolo bianconero è abituato a vincere da praticamente quando è nata la società e se si sta qualche anno senza vincere comincia a mugugnare".

Balzarini ha continuato su questo argomento sottolineando: "Quando prendi un allenatore nuovo e compri 8 calciatori non è semplice assemblare il tutto. Poi Motta ci mette il carico cambiando ogni settimana la formazione andando a seguire una sua filosofia che può piacere o meno ma che va sempre rispettata".

Il giornalista ha poi rintuzzato dicendo: "Non si può paragonare la Juventus a squadre come Inter o Atalanta, perché la formazione di Inzaghi è sotto la guida del piacentino da diversi anni e non ha mai rivoluzionato la propria rosa.

Per i bergamaschi parliamo addirittura di un rapporto con Gasperini che dura da 7 stagioni, insomma sono delle realtà estremamente consolidate che farebbe notizia se non andassero bene come vanno".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Progetto 0 con 200 milioni di euro spesi in sede di mercato?'

Le parole dette da Balzarini hanno catturato l'attenzione di centinaia di utenti sul web: "Anno zero, spendendo 200 milioni?

Ma per favore. Anno zero significa portare avanti un progetto con giovani senza spendere 50/60 milioni per Koopmeiners, 50 per un pacco brasiliano come Douglas Luiz e prendendo un attaccante che è sempre infortunato come Nico Gonzalez" scrive un utente di Youtube evidentemente non in linea col pensiero del giornalista. Un altro invece sottolinea: "Ovvio che alla Juventus vincere è sempre stato un imperativo, tuttavia sappiamo troppo bene come la Juventus avesse bisogno di aprire un nuovo ciclo, secondo me già da molto prima della scorsa estate.

Per un motivo o per un altro, il processo di rinnovamento è stato intrapreso con determinazione solamente quest'anno ed ha portato all'allestimento di una rosa assai giovane, in buona parte nuova e perfettibile, con ampi margini di miglioramento".