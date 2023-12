Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X la vittoria ottenuta in trasferta per 2-1 dalla Juventus contro il Frosinone, sottolineando come due giocate individuali di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic abbiano risolto i problemi tattici della squadra bianconera.

Proprio l'attaccante serbo, ai microfoni di Dazn, ha intanto parlato nel post gara del suo gol e del momento che ha attraversato in queste settimane alla Continassa.

Pistocchi: 'La Juventus vince grazie al talento di Yildiz e Vlahovic e lo fa anche senza avere un'idea di gioco'

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria della Juventus sul campo del Frosinone scrivendo quanto segue sul proprio account X: "La Juve la vince con il talento di Yildiz e Vlahovic, anche se il Frosinone se la gioca alla pari sino al 95’. Per sua sfortuna Di Francesco non ha né in campo ne in panchina gente che può decidere la partita con una giocata, giocatori come Yildiz e Vlahovic, talmente bravi che ti fanno vincere la partita anche senza non hai un'idea di gioco".

Un pensiero, quello di Pistocchi, che farà storcere il naso a molti tifosi della Juventus, ma che trova in parte la conferma nelle statistiche del match.

La Juventus infatti, ha totalizzato 13 tiri in porta di cui solamente tre diretti verso lo specchio. Prendendo poi in considerazione il dato sul possesso palla, si può notare come il Frosinone abbia mantenuto il controllo della sfera per il 57% del match contro il 43% degli uomini di Allegri.

Vlahovic: 'Nel mio gol c'era la voglia di vincere, di aiutare la squadra e di regala ai nostri tifosi della felicità'

Della vittoria della Juventus e del suo ritorno al gol con la maglia bianconera ha parlato ai microfoni di Dazn del post-gara anche Dusan Vlahovic: "In quel gol c'è una voglia di vincere, voglia di aiutare la squadra, far felici i tifosi, questa è la cosa più importante.

Per un attaccante sicuramente non è facile quando non fa gol o quando non segna costantemente, però lavoro tutti i giorni e sono tranquillo, spero di poter aiutare la squadra ancora di più". Vlahovic, ha poi sottolineato di aver faticato ad accettare la scelta del tecnico Allegri di farlo partire dalla panchina ma di aver rispettato il volere del tecnico livornese. Sempre su questo argomento, il serbo ha evidenziato di essere entrato in campo sciolto e senza remore, consapevole del lavoro svolto nella settimana di allenamento e delle proprie capacità. Parlando poi del lasso di tempo passato senza trovare il gol, Vlahovic ha ribadito di non aver sofferto particolari patemi d'animo, ma anzi di essere rimasto sempre molto calmo e questo anche grazie all'aiuto della squadra e del tecnico.