La Juventus è intenzionata a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli obiettivi principali riguardano centrocampo e attacco dove i profili più seguiti sarebbero quelli di Marcus Rashford del Manchester United, Joshua Zirkzee del Bologna e Toni Kroos del Real Madrid.

L'Inter, invece, avrebbe in mente di intensificare i contatti con Sergi Roberto del Barcellona e Mamphis Depay dell'Atletico Madrid per regalare a Inzaghi delle pedine per il suo 3-5-2.

I dirigenti juventini pronti a potenziare attacco e centrocampo

La Juventus sarebbe disposta a trattare con il Manchester United per ingaggiare un attaccante in grado di rivitalizzare il reparto considerate soprattutto le prestazioni poco soddisfacenti di Dusan Vlahovic, che quest'oggi ha comunque realizzato il decisivo gol dell'1-2 nella gara contro il Frosinone.

Il nome giusto sarebbe quello di Rashford che ha però un contratto fino al 2028 e una valutazione di circa 60 milioni di euro. L'inglese potrebbe arrivare se dovesse essere ceduto proprio il serbo che ha diversi estimatori in Premier League e una valutazione di circa 60-70 milioni di euro.

Il secondo nome che interessa ai dirigenti piemontesi è quello di Joshua Zirkee del Bologna, che interessa anche a Milan e Inter, cosa che rischia di far lievitare oltre modo la valutazione del cartellino facendola diventare proibitiva per le casse bianconere. L'olandese già oggi vale tra 40 e 50 milioni.

Giuntoli vorrebbe poi un nome di caratura internazionale per il centrocampo e sarebbe pronto a intensificare i contatti con Kroos del Real Madrid.

La conferma è arrivata direttamente da Paolo Paganini, secondo il quale il tedesco potrebbe non firmare il rinnovo del contratto con i Blancos per intraprendere una nuova avventura. Il suo rapporto con il club di Perez scade a giugno 2024.

Dalla Spagna i rinforzi per Inzaghi

L'Inter sarebbe alla ricerca di un esterno e di un attaccante per il futuro e starebbe pensando a Memphis Depay dell'Atletico Madrid e a Sergi Roberto del Barcellona.

Il primo non sta trovando spazio sotto la guida di Simeone e potrebbe essere utile come vice Lautaro Martinez.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma Marotta potrebbe pensare a proporre un prestito con diritto di riscatto. Sergi Roberto invece potrebbe essere un colpo a parametro zero molto utile perché ha il contratto in scadenza a giugno e sarebbe un profilo congeniale al 3-5-2 di Inzaghi, che presto sulla fascia destra potrebbe perdere Dumfries tentato dalla Premier League.

Inter e Juventus hanno le idee chiare per i rispettivi progetti tecnici

La Juventus e l'Inter hanno individuato profili in linea con le esigenze tattiche dei rispettivi allenatori. Zirkzee e Rashford sono calciatori molto dinamici in grado di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato agendo sia da esterni offensivi che da prime punte. L'esperienza di Kroos sarebbe invece fondamentale per i bianconeri soprattutto in chiave ritorno in Champions League: le defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli del resto hanno messo fuori causa i calciatori più talentuosi della mediana, urgono rinforzi di livello.

I dirigenti nerazzurri sarebbero invece su calciatori che si sposano alla perfezione con il 3-5-2 e che garantiscono esperienza soprattutto in Europa.

Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non si stanno dimostrando alternative valide davanti mentre Juan Cuadrado non rinnoverà quasi certamente il proprio contratto: serve dunque un esterno destro. Tutti indicatori di come il club voglia comunque continuare con Inzaghi in panchina.