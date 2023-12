Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico sul portale ilbianconero.com ha commentato la vittoria per 2 a 1 della Juventus sul Frosinone, sottolineando come i bianconeri si siano chiusi prematuramente, permettendo cosi alla formazione di Eusebio Di Francesco di uscire nella ripresa. Anche il giornalista Claudio Ziliani ha detto la sua sul match di questa mattina, evidenziando la prestazione positiva di Weston McKennie e bocciando quella di Filip Kostic.

Chirico: 'Vittoria della Juventus arrivata col fiatone perché i bianconeri segnano un gol e poi si chiudono dietro'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha commentato sul portale ilbianconero.com la vittoria della Juventus contro il Frosinone: "Una vittoria arrivata come sempre con il fiatone perché si sbaglia l'atteggiamento, giochi un buon primo tempo segni il tuo gol e poi nel secondo tempo ti metti a difendere. Il solito copione visto a Genoa e proprio come quella partita arriva il pareggio del Frosinone. Lo stesso Frosinone che nel primo tempo non aveva tirato neanche una volta in porta nel secondo tempo segna ed impegna più volte Szczesny e quindi la partita si complica. Purtroppo è questo il modo in cui sanno giocare questi ragazzi, però oggi possiamo dire una cosa: Yildiz deve trovare più spazio perché oggi ha fatto un gol ed una giocata che solo i campioni sanno fare.

Allegri gli riconosceva delle qualità in allenamento, dunque bisogna dargli spazio e fiducia". Chirico ha poi concentrato la sua disamina su Vlahovic e sulla prestazione del serbo: "Poi è subentrato l'altro, Vlahovic, il grande escluso: prima si divora un gol e poi ne trova uno bellissimo di testa. Però adesso dico, non è che perché adesso Vlahovic ha fatto questo gol ci dimentichiamo di tutto quello che non ha fatto di buono fino al Frosinone.

Lui da adesso deve continuare sistematicamente a fare gol e quelle poche occasioni che la Juventus crea lui le deve finalizzare. Hai la possibilità di avere un attaccante in panchina da 80 milioni, oggi quel centravanti ha fatto il suo".

Juventus, Zuliani: 'Oggi con il Frosinone bene Mckennie ma male Kostic'

Anche Claudio Zuliani ha commentato ai microfoni di Radio BiancoNera la partita vinta dalla Juventus contro il Frosinone: "Le critiche arrivano comunque, abbiamo preso gol con la difesa alta e se vogliamo fare i voti Mckennie su e Kostic giù.

Il serbo ha sbagliato i due gol del primo tempo e ha commesso l'errore grave sul pari del Frosinone. La sostituzione di Yildiz? Anche io non l'avrei tolto, ma negli ultimi minuti iniziava ad essere un po' fuori dalla partita, poi è entrato Vlahovic ed ha fatto due gol". Zuliani, concludendo il suo intervento, ha poi lanciato una frecciatina alla Figc sottolineando come i calciatori in diffida della Juventus vengano sistematicamente ammoniti per fargli saltare la partita successiva. In merito a questo, il giornalista ha infatti ricordato come Andrea Cambiaso mancherà nel match con la Roma.

Yildiz in gol alla prima da titolare

Nella gara di oggi vinta dalla Juventus col Frosinone è anche arrivato il primo gol in Serie A di Kenan Yildiz, alla prima gara della sua carriera da titolare nella massima serie.

Con 18 anni, 7 mesi e 19 giorni, il calciatore turco è diventato il terzo marcatore più giovane della Juventus nel XXI secolo dopo Kean (17 anni, 2 mesi e 29 giorni) e Coman (18 anni, 7 mesi e 2 giorni).