Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus seguirebbe il nome di Timo Werner, attaccante del Lipsia che potrebbe passare a gennaio in bianconero se il club tedesco aprisse alla formula del prestito. I bianconeri inoltre avrebbero messo nel mirino il profilo di Rayan Cherki, fantasista del Lione che però costerebbe troppo per arrivare alla Continassa già dalla prossima sessione di rafforzamento invernale.

Juventus, per gennaio occhi su Timo Werner, centravanti del Lipsia che sta trovando poco spazio in Germania

La Juventus potrebbe aggiungere a gennaio un attaccante alla propria rosa e secondo indiscrezioni dalla Spagna, il club bianconero avrebbe messo gli occhi addosso ad un nome già accostato in passato alla Vecchia Signora, quello di Timo Werner.

Il centravanti tedesco attualmente ai box per un problema agli adduttori, non sarebbe riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare nel Lipsia, squadra di Bundesliga che solo la scorsa estate ha investito 20 milioni di euro per acquisirlo dal Chelsea: 370 minuti di gioco suddivisi in 13 partite sono il bottino piuttosto magro collezionato in questa stagione da Werner, segno evidente di come il tecnico del Lipsia Marco Rose lo consideri un comprimario. Per questa ragione, il calciatore nato a Stuttgart avrebbe manifestato la volontà di lasciare il club teutonico già da gennaio per trovare maggiore minutaggio, una continuità che la Juventus potrebbe in parte garantirgli. Werner infatti rappresenterebbe il partner ideale per Dusan Vlahovic, in quanto il tedesco ha mostrato di saper dare il meglio di se quando affiancato ad una prima punta di riferimento.

Inoltre, il suo arrivo a Torino permetterebbe ad Allegri di poter disporre la squadra con differenti moduli tattici, passando dal canonico 3-5-2 utilizzato dai bianconeri ad un più offensivo 4-3-3. In tutto questo però è doveroso sottolineare come la Juventus non avrebbe grandi disponibilità economiche per gennaio e di conseguenza un eventuale passaggio da Lipsia a Torino di Werner sarebbe plausibile solo se il club tedesco dovesse aprire ad una sua cessione a titolo temporaneo.

Juventus, anche Cherki piace ma il suo costo sarebbe eccessivo per i bianconeri

Un altro profilo accostato in queste ultime ore alla Juventus per rinforzare il reparto offensivo sarebbe quello di Rayan Cherki, attaccante francese attualmente in forza al Lione. Stando alle indiscrezioni di oggi, il momento estremamente negativo che sta attraversando la formazione guidata da Fabio Grosso, ultima in Ligue 1 ad appena 7 punti, potrebbe portare il presidente John Textor a prendere una serie di decisioni drastiche, come ad esempio quella di cedere più di un calciatore in rosa.

Cherki sarebbe uno di quelli a rischio ma il suo costo, attualmente 25 milioni di euro, lo renderebbe per la Juventus un profilo inaccessibile, soprattutto se si considera il mercato di gennaio. Diverso invece potrebbe essere il discorso a giugno, quando il club bianconero potrebbe disporre dei proventi dati dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League.