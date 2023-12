Giornata di campionato interlocutoria prima dell'ultimo turno dei gironi di coppe Europee. Il Milan si reca a Bergamo, solito crocevia stagionale degli ultimi anni. Da quel famoso 5-0 che scaturì il ritorno di Ibrahimovic tra i rossoneri, alla vittoria per 3-2 che regalò la settimana successiva lo scudetto ai rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli ha la possibilità nonchè il dovere di rispondere alla Juventus e all'Inter che stanno correndo nella prima fuga a poche gare dalla fine del girone d'andata. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive ad opera di Torino e Napoli e stanno perdendo terreno dal quarto posto attualmente occupato dalla Roma.

Il Milan invece dopo aver battuto la Fiorentina è caduta in coppa contro il Borussia Dortmund. In campionato però è arrivata la vittoria del Milan contro il Frosinone, nonostante l'assenza del reparto difensivo fatta eccezione di Tomori. Anche nella partita contro la Dea tra gli undici titolari dovrebbe essere confermato Theo Hernandez come difensore centrale a supporto di Tomori. Stefano Pioli ritrova Olivier Giroud che ha scontato le due giornate di squalifica, ma non sarà supportato da Rafael Leao ancora out per questo incontro, così come Simon Kjær ma sulla via del rientro, forse già mercoledì contro il Newcastle. Dopo essersi sbloccato contro il Frosinone, Luka Jovic invece tornerà ad accomodarsi in panchina salvo cambiamenti dell'ultimo minuto.

Sulla trequarti ballottaggio sulla destra tra Luka Romero e Samuel Chukwueze, l'argentino sembrava finito ai margini delle rotazioni e oggi probabilmente potrebbe avere una chance di giocare dall'inizio. Contro l'Atalanta potrebbe partire titolare anche Ismael Bennacer dopo aver fatto il suo rientro in campo nell'ultima gara contro il Frosinone, altrimenti giocheranno i soliti Yunus Musak e Tijiani Reijnders.

Sempre più ai margini del progetto Rade Krunic che sembrerebbe già con la valigia in mano in attesa dei primi giorni di gennaio dove si aprirà ufficialmente il calcio mercato invernale per questa stagione sportiva.

Keeping it local in Lombardy today ⚔️⚽#AtalantaMilan #SempreMilan



Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/N3AVmRO6Vn — AC Milan (@acmilan) December 9, 2023

Nella Dea mister Gasparini dovrà fare a meno di Scamacca e dovrebbe lanciare dal primo minuto l'ex di turno Charles De Ketelaere con Lookman in attacco e Koopmeiner ad agire sulla trequarti.

Il belga nella sfortunata annata passata in rossonero non è mai riuscito a segnare con la maglia del Milan, mentre con l'Atalanta ha rotto il ghiaccio fin da subito. Possibile difesa a quattro con centrocampo a tre o viceversa. Questi i dubbi di formazione per i nerazzurri di Bergamo che vorrebbero tornare alla vittoria per rimanere agganciati al treno europeo anche per la prossima stagione.

Il fischio d'inizio al Gewiss Stadium di Bergamo è previsto alle ore 18 e sarà ad opera del signor Federico La Penna della sezione CAN di Roma 1.

Atalanta - Milan le quote e il pronostico

Le quote della gara parlano di un sostanziale equilibrio tra le due squadre con la vittoria per i padroni di casa che si fa prevalere di pochissimo 2,55 rispetto alla vittoria del Milan a 2,95 e al pareggio a 3,10.

Differenze che rimangono tali tra la quota GOL a 1,70 e la quota NOGOL a 2,05. Gli over invece sembrano essere molto appetibili con l'over 2,5 a 1,95 e l'over 3,5 a 3,35. Il risultato esatto che gode maggiori preferenze è l'1-1 a 5,75 con la vittoria dell'Atalanta per 1-0 a 8,75 e la vittoria del Milan per lo stesso risultato a 9,25. Con 6,25 Olivier Giroud è il giocatore con la quota più bassa dei possibili marcatori seguito da Ademola Lookman 6,75 e da due giocatori che dovrebbero iniziare il match dalla panchina ovvero Luka Jovic e Luis Muriel a 7,75. Il primo gol del match ad opera di Charles De Ketelaere è quotato 11.