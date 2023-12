Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie dallo Juventus Training Center della Contianssa, infatti Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Dunque tutti e tre saranno a disposizione per la gara contro la Roma del 30 dicembre e puntano una maglia da titolare. Adesso sarà il tecnico livornese a decidere se schierarli fin dall’inizio, oppure se farli partire dalla panchina.

Il dubbio più grande di formazione, invece, riguarda chi verrà individuato come sostituto di Andrea Cambiaso che sarà squalificato.

Tante soluzioni a disposizione di Allegri

La Juventus, nel corso della settimana, ha lavorato intensamente in vista della gara contro la Roma. Massimiliano Allegri risolverà i dubbi di formazione solo a ridosso del fischio d’inizio della partita del 30 dicembre, anche perché Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic hanno ripreso la preparazione con il gruppo solo nell’antivigilia del match.

Il tecnico livornese dovrà decidere la formazione da contrapporre alla Roma, conscio anche del fatto che sarà una gara dura, molto fisica e che probabilmente a livello tattico sarà piuttosto "bloccata". Per questo motivo, Allegri potrebbe tenere in grande considerazione le eventuali sostituzioni da attuare a gara in corso.

La sensazione è che se Chiesa sarà al top giocherà lui dal primo minuto al fianco di Vlahovic. Anche quest'ultimo negli ultimi giorni ha avuto un piccolo fastidio al piede, ma la sua presenza per la gara contro la Roma non è in discussione. Il serbo è peraltro anche rinfrancato dal gol segnato contro il Frosinone prima di Natale.

Dunque, il nodo più grande è legato a Chiesa che sente anche il fiato sul collo del giovane Yildiz. Il turco potrebbe essere la mossa a sorpresa di Allegri proprio per provare a sorprendere la Roma.

Weah cerca spazio

Un altro dei nodi di formazione in casa Juventus riguarda la corsia di destra. Infatti, Andrea Cambiaso sarà assente per squalifica e per questo motivo Massimiliano Allegri deve decidere chi impiegare al suo posto.

Al momento il candidato più accreditato sembra essere Timothy Weah, anche perché è difficile che il tecnico livornese sposti sulla fascia Weston McKennie. Il numero 16 juventino dà grande equilibrio come mezzala, in ogni caso resta un jolly per Allegri e qualora l’allenatore dovesse decidere di spostarlo a destra in mezzo verrebbe inserito Fabio Miretti.