Il Napoli sarà probabilmente tra le protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. Da gennaio la dirigenza azzurra potrà iniziare a pianificare i primi colpi e il reparto sotto la lente d’ingrandimento sembra essere quello difensivo. L’addio di Kim non è ancora stato assimilato del tutto, complice una prima parte di stagione che non ha visto brillare il suo sostituto, Natan. In tal senso, potrebbero presto arrivare forze fresche per Walter Mazzarri: osservati speciali sono Takehiro Tomiyasu e Jakub Kiwior.

Takehiro Tomiyasu nome ‘caldo’ per la difesa

Come anticipato, il Napoli sembra intenzionato a puntellare la difesa con alcuni acquisti che possano dare fiato ai calciatori già presenti in rosa. Takehiro Tomiyasu sarebbe stato proposto alla dirigenza azzurra che pare essere interessata ad imbastire una trattativa per il centrale giapponese. Il classe ‘98 è una vecchia conoscenza della Serie A; ha infatti militato nel Bologna tra il 2019 e il 2021 con 64 presenze e 3 reti.

Un ostacolo per la trattativa tra il Napoli e l’Arsenal per l’eventuale acquisto di Tomiyasu potrebbe essere il tecnico dei Gunners, Arteta. Quest’ultimo pare non voglia privarsi del centrale giapponese avendo necessità di più uomini per affrontare i molteplici impegni tra Premier League e Champions League.

Per convincere l’allenatore spagnolo potrebbe essere necessaria un’offerta piuttosto lauta.

Napoli a ‘caccia’ di rinforzi in difesa: anche Jakub Kiwior nel mirino

Laddove non dovesse diventare concreto l’interesse per Takehiro Tomiyasu il Napoli potrebbe virare su Jakub Kiwior. Il classe 2000 - così come il giapponese - è attualmente un tesserato dell’Arsenal ma lo scarso utilizzo con la maglia dei Gunners potrebbe rappresentare un valore aggiunto per sbloccare la trattativa per un eventuale approdo all’ombra del Vesuvio.

La dirigenza azzurra resta alla finestra in attesa che l’avvio della prossima finestra di calciomercato possa rendere più chiari gli intenti economici.

Non solo difesa: per il centrocampo interessa Samardzic

I fuochi d’artificio del calciomercato invernale potranno presto avere libero sfogo e, nel frattempo, i club lavorano sottotraccia per mettere a segno i primi colpi.

Il Napoli sembra avere necessità di rinforzare al meglio la rosa per recuperare il terreno perduto in Serie A. In tal senso, oltre alle possibili trattative per il reparto difensivo, anche il centrocampo potrebbe necessitare di linfa nuova data la cessione di Elmas al Lipsia. Lazar Samardzic sarebbe l’obiettivo principale della dirigenza azzurra ma la trattativa non è semplice da sbloccare.

Per il trasferimento di Lazar Samardzic al Napoli potrebbero essere necessari circa 20 milioni, cifra ampiamente recuperata con la cessione già annunciata di Elmas. Potrebbe dunque arrivare nei prossimi giorni l’affondo decisivo per il centrocampista dell’Udinese che porterebbe nuove geometria al gioco di Walter Mazzarri.

Come cambierebbe lo scacchiere di Mazzarri con i possibili nuovi acquisti

Assodato l’interesse del Napoli per vari profili in vista della prossima finestra di calciomercato, vediamo come potrebbe cambiare l’undici titolare al netto dei possibili nuovi acquisti. Tomiyasu è un perfetto esempio di difensore moderno; duttile e dunque utilizzabile tanto come centrale quanto come esterno di sinistra. Discorso simile per Kiwior che anche allo Spezia - seppur in poche occasioni - si è ritrovato a giocare come esterno di difesa limitando le sovrapposizioni.

Per quanto riguarda l’eventuale acquisto di Lazar Samardzic, nel Napoli andrebbe a occupare il trittico di centrocampo, eventualmente al fianco di Lobotka e Zambo Anguissa. Può agire sia a destra che a sinistra con particolare libertà negli inserimenti senza palla per offrire nuovi spunti offensivi allo scacchiere di Walter Mazzarri.