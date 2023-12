Manuel Locatelli si è lasciato alle spalle il fastidio alla costola e la Juventus contro il Napoli potrà schierarlo fin dal primo minuto: questa è la più importante notizia venuta dalla conferenza stampa pre partita tenuta da Massimiliano Allegri: “Locatelli sta bene, a parte Weah sono tutti recuperati".

Il gruppo bianconero è dunque al completo, cosa che alimenta i dubbi di formazione soprattutto nel reparto difensivo: sarà infatti uno tra Danilo e Alex Sandro ad affiancare Gleison Bremer e Federico Gatti in difesa.

Parla Allegri

Alla vigilia della gara contro il Napoli, Massimiliano Allegri non ha dato grandi indicazioni di formazione confermando di avere un dubbio in difesa: “Deciderò domani (8 dicembre) per uno fra Danilo e Alex Sandro, può essere che spezzerò la partita con entrambi".

Possibile dunque una staffetta tra i due rientrati tra i convocati solo da qualche settimana dopo due lunghi infortuni.

Per quanto riguarda gli altri reparti, invece, non sembrano esserci particolari dubbi. In attacco si vedrà ancora la coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: “Dusan sta bene come tutti. I rigori si sbagliano” ha detto di lui il tecnico parlando del penalty fallito a Monza.

Sulla corsia di destra si va verso la conferma di Andrea Cambiaso - :"Per lui destra o sinistra è indifferente. A destra entra dentro il campo e può darci una mano nello sviluppo del gioco" ha dichiarato Allegri - mentre a completare la mediana ci saranno Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Quest’ultimo agirà sulla corsia di sinistra.

Il commento su Pogba

Poco prima della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il tribunale antidoping ha formalizzato una richiesta di 4 anni di squalifica per Paul Pogba, trovato come risaputo positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa.

Durante l’incontro con i media, al tecnico livornese è stato chiesto un commento anche su questo argomento: "Su Pogba non posso rispondere, perchè ci saranno altri giudizi. Ci siamo comunque sentiti via messaggio. Aspettiamo che finisca questa situazione per poterlo rivedere".

Si preannunciata particolarmente delicata la sfida di domani con i bianconeri chiamati a difendere i 9 punti di vantaggio accumulati sui partenopei e a continuare la rincorsa all'Inter, che in questo turno se la vedrà invece con l'Udinese. Al momento le due compagini sono separate da due soli punti con uno scontro diretto già andato in archivio terminato in parità.