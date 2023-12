Nelle scorse ore il giornalista sportivo Sandro Sabatini su calciomercato.com ha confrontato le rose di Juventus e Napoli, sottolineando la differenza di valore a livello economico che attualmente separa le due formazioni. Del big match di venerdì sera e delle recenti lamentele alla Figc di Aurelio De Laurentiis ha detto la propria opinione anche l'avvocato Roberto Savino, intervistato dalla redazione di Tuttojuve.com.

Juventus, Sabatini: 'Tra la rosa dei bianconeri e quella del Napoli ci sono oltre 160 milioni di euro di differenza'

Il giornalista Sandro Sabatini ha pubblicato sul portale calciomercato.com un editoriale nel quale mette a confronto il valore delle rose di Juventus e Napoli, prossime avversarie nel big match che si giocherà venerdì sera all'Allianz Stadium:

"Il Napoli ha il valore della rosa più alto: quasi 588 milioni.

Un dato enorme, influenzato sia dalla cavalcata scudetto sia dall’esplosione di quotazione per Osimhen, Kvara e gli altri. Solo quarta, ma staccata, è la Juventus che somma poco meno di 422 milioni. In pratica, tra Napoli e Juve c’è una differenza nel valore dei giocatori in rosa di oltre 160 milioni".

Sabatini, restando sul dualismo economico tra Juventus e Napoli, ha poi sottolineato come il monte ingaggi del club bianconero sia praticamente il doppio rispetto a quello della società campana. Un dato che evidentemente evidenzia il lavoro di scouting fatto dai dirigenti della "Vecchia Signora". Sabatini ha poi evidenziato come Giuntoli alla Juventus potrà sfruttare il lavoro fatto dai suoi predecessori, avendo a disposizione una batteria di giovani promesse del calcio come Yildiz e Miretti scovati con lavoro certosino da Cherubini e Tognozzi.

Savino: 'Spero che non sia la Juventus a pagare le conseguenze dei torti subiti dal Napoli nella partita con l'Inter'

Di Juventus-Napoli e del timore di ricevere torti arbitrali dopo la chiamata in Figc di Aurelio De Laurentiis ha parlato anche l'avvocato Roberto Savino: "Spero la Juve non sia cornuta e mazziata. Prima ha visto l'Inter favorita con due episodi a Napoli, magari domani ci potrebbero essere conseguenze proprio nel match tra bianconeri e partenopei.

Da ciò che leggo, De Laurentiis si è lamentato con i vertici dell'Aia, come fosse un pregio. Ma non era vietato fare questo? In passato proprio la Juve ne ha pagato pesantemente le conseguenze". Queste le parole dette in esclusiva alla redazione di Tuttojuve.com da Savino che poi, commentando le recenti polemiche create dalle parole del senatore Enrico Borghi contro la Juventus, ha invitato la società bianconera a farsi sentire, tutelandosi nei confronti di certi attacchi e rispondendo a tono.