Dopo il grande successo dell'Inter contro il Napoli, i neroazzurri vogliono dare continuità di risultati per mantenere la testa della classifica. Sabato alle ore 20:45 a San Siro la formazione di Simone Inzaghi ospiterà l'Udinese di Gabriele Cioffi che arriva dal pareggio interno contro il Verona.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: chance per Cuadrado

Per quanto concerne la possibile formazione nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi è pronto a confermare il suo collaudato 3-5-2 ma con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo contro il Napoli. Infatti, non saranno della partita sia Denzel Dumfries che Stefan De Vrij che hanno accusato un risentimento muscolare e dovrebbero star fuori per circa 20 giorni.

Per questo la retroguardia dovrebbe esser composta da Darmian, Acerbi e Carlos Augusto a protezione di Sommer, grande protagonista della sfida del Maradona. A centrocampo confermati Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, mentre sulle corsie spazio dal primo minuto per Juan Cuadrado ritornato nelle ultime due partite dopo il problema al tendine. Sulla sinistra confermatissimo Dimarco. Pronto a subentrare Davide Frattesi che Inzaghi ha provato anche come quinto di destra.

In attacco Inzaghi non può rinunciare alla sua coppia gol formata da Lautaro Martinez, 13 gol e capocannoniere del campionato italiano, e Marcus Thuram che ha fornito 5 reti e 5 assist in Serie A. Dalla panchina Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez che potrebbero avere spazio nel corso della ripresa.

Udinese, Cioffi punta su Pereyra e Lucca

Dopo il pareggio casalingo contro il Verona, l'Udinese di Cioffi cerca un risultato positivo per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Il tecnico friuliano dovrebbe confermare il 3-5-2 di queste ultime uscite e dovrebbe affidarsi al tandem offensivo formato dal Tucu Pereyra e Lorenzo Lucca, reduce dalla doppietta contro il Verona.

L'ex Ajax è in vantaggio su Success per il ruolo di prima punta.

A centrocampo partita "speciale" per Lazar Samardzic, corteggiatissimo dall'Inter proprio nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il talento friulano dovrebbe completare la mediana assieme a Wallace e Pajero, in vantaggio su Lovric. Sulle corsie esterne confermatissimi Zemura ed Ebosele.

Infine, assenza pesante in difesa visto l'infortunio di Bijol. La retroguardia dovrebbe quindi esser composta da Perez, Kabasele e Ferreira. In porta confermatissimo Silvestri.

Probabili formazioni

Inter(3-5-2): Sommer; Darmian; Acerbi, C.Augusto; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Udinese(3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Perez, Kabasele; Ebosele, Pajero, Wallace, Samardzic, Zemura; Pereyra; Lucca.