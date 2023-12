Secondo l'intermediario sportivo Michele Fratini la Juventus starebbe osservando Serhou Guirassy, centravanti francese attualmente in forza nello Stoccarda. Intanto, secondo altre indiscrezioni, il club bianconero seguirebbe con attenzione la situazione in casa Lazio di Felipe Anderson, esterno brasiliano che a fine stagione dovrebbe andare in scadenza di contratto.

Fratini: 'Il club bianconero si sta guardando intorno e tra i profili osservati c'è Guirassy, bomber simile ad Osimhen'

L'Intermediario sportivo Michele Fratini è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di Rai Sport e parlando del possibile mercato della Juventus ha rivelato: "Si sta guardando intorno la Juventus e sta guardando vari profili e uno di questi è l'attaccante dello Stoccarda, Guirassy, che ricorda Osimhen nelle movenze e ha già segnato 18 reti.

Su di lui ci sono Milan, Man United e Juventus". Fratini parlando poi dell'attuale attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e di quello che potrebbe essere il suo futuro ha detto: "Ad oggi è un marcatore sterile, l'unica soluzione per lui è il prestito con diritto di riscatto". In merito a questo, secondo Fratini l'unica squadra che può presentarsi a gennaio dalla Juventus per Vlahovic sarebbe il PSG, tuttavia apparirebbe quantomeno complicato pensare che la società bianconera si possa privare del proprio centravanti titolare nel bel mezzo di un campionato da protagonista. Ecco perché l'eventuale cessione di Vlahovic sarebbe più credibile a giugno, quando la stagione sarà conclusa e la Juventus potrà tirare le somme dell'annata con tutta calma.

Felipe Anderson non dovrebbe rinnovare con la Lazio, i bianconeri seguono l'evolversi della situazione

Sempre per l'attacco la Juventus seguirebbe anche altri nomi per l'estate, come ad esempio quello di Felipe Anderson: l'esterno brasiliano attualmente in forza alla Lazio andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e secondo indiscrezioni vicine a Formello tra il calciatore e il presidente Claudio Lotito ci sarebbe una situazione di stallo inerente il rinnovo.

Il numero uno dei biancocelesti infatti avrebbe proposto ad Anderson un contratto fino al 2027 a 3.5 milioni di euro, una somma che il brasiliano e il suo entourage non riterrebbero però sufficiente. Di conseguenza, se le cose restassero immutate, le parti dovrebbero separarsi consensualmente a giugno, periodo in cui la Juventus potrebbe presentarsi alla corte di Anderson per convincerlo a vestire bianconero.

Il brasiliano, innestato nella formazione piemontese, porterebbe estro e dribbling sulla destra permettendo così ad Allegri di passare al 4-3-3, un modulo certamente più spregiudicato rispetto a quello utilizzato oggi dal toscano, ma che garantirebbe una quantità di cross dagli esterni maggiori.