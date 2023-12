Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha lanciato una provocazione in merito alle proteste di Massimiliano Allegri nel post gara di Genoa-Juventus, invocando i metodi usati contro la terna arbitrale dall'ex dirigente bianconero Luciano Moggi.

Anche il giornalista Massimo Pavan su Tuttojuve.com è tornato sugli episodi di Marassi, confrontandoli ironicamente con quanto accaduto ieri sera tra Inter e Bologna.

Chirico lancia la provocazione: 'Tornato il metodo Moggi? È arrivato fin troppo tardi, era ora'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha scritto un editoriale sul sito Calciomercato.com commentando la sfuriata del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nei confronti della terna arbitrale a seguito ad alcuni episodi dubbi nella partita pareggiata con il Genoa: "C’è chi, inevitabilmente, ha commentato acido “è tornato il metodo Moggi”, ma da quest’altra parte la replica non può essere che una: evviva, era ora!

Ed è arrivata anche fin troppo tardi perché, tra un errore e l’altro (e vantaggi concessi ad altri) la Juventus ha perso per strada punti che l’avrebbero mantenuta a stretto contatto con la capolista Inter".

Chirico è poi entrato nel dettaglio di quella che è stata la discussione tra Allegri e il direttore di gara Massa, sottolineando che i toni tra i due si sarebbero alzati dopo che il fischietto da Imperia avrebbe dato risposte poco sensate alle domande/proteste mosse dal tecnico livornese. Secondo il giornalista il problema di fondo sarebbe dunque l'applicazione del protocollo, che troppo spesso verrebbe utilizzato dagli arbitri e dal Var in maniera soggettiva e non oggettiva. Chirico ha concluso il suo editoriale, apprezzando il comportamento di un Allegri che si è battuto per difendere la causa della squadra bianconera.

Pavan punge l'Inter: 'Bello vedere che il Var quando serve funzioni, ma non è per tutti così e a Genova ce ne siamo accorti'

Anche il giornalista sportivo Massimo Pavan è voluto tornare sugli episodi arbitrali che hanno contraddistinto la sfida tra Genoa e Juventus, confrontandoli ironicamente con quelli avvenuti invece nella gara di clCoppa Italia giocata nella serata di ieri tra Inter e Bologna: "Che bello quando il Var funziona come in Inter-Bologna e corregge gli errori, peccato che non funzioni così bene per tutti e abbiamo visto bene a Genova perché".

Pavan, restando in tema Juventus, si è poi focalizzato sulla gara che dovranno affrontare i bianconeri in campionato contro il Frosinone, sottolineando che gli uomini di Allegri dovranno essere cinici sotto porta. Il giornalista ha poi concluso il suo pensiero, invocando una rete di Vlahovic, a secco da diverse giornate, inoltre ha messo in guardia la Juve rispetto una possibile rimonta del Milan in classifica.