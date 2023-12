Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter valuterebbe per la prossima estate il profilo di Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta in scadenza di contratto nel giugno 2024. I nerazzurri sempre per la sessione trasferimenti di luglio avrebbero messo nel mirino per la difesa Alessandro Buongiorno, stopper del Torino che piacerebbe anche alla Juventus.

Inter su Muriel: viene monitorato per la prossima estate se va in scadenza di contratto

L'Inter per la prossima estate potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante che dia maggiori garanzie sotto l'aspetto fisico rispetto al duo Sanchez-Arnautovic e dalle indiscrezioni che filtrano, il nome nuovo attenzionato dall'ad Beppe Marotta sarebbe quello di Luis Muriel.

Il centravanti colombiano, attualmente in forza nell'Atalanta, nelle ultime partite ha dimostrato di avere ancora nelle corde quei colpi che lo avevano reso molto utile negli anni in cui la Dea è stata protagonista anche in Champions League.

Il suo profilo piacerebbe ai dirigenti dell'Inter non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche per una questione contrattuale: Muriel è legato all'Atalanta fino alla prossima estate e secondo le ultime da Zingonia, sia il calciatore che la società bergamasca sarebbero titubanti all'idea di continuare insieme. Il calciatore potrebbe tentare un ultimo salto in una big, mentre i dirigenti della dea, potrebbero non volersi legare ulteriormente a un giocatore che nel 2024 compirà 33 anni.

Ecco perché l'Inter valuterebbe con attenzione lo sviluppo della vicenda con la volontà di portare Muriel a parametro zero alla Pinetina in estate.

Ma come giocherebbe la formazione nerazzurra con un innesto simile? Probabilmente Inzaghi potrebbe usare il talento del colombiano in stile Gasperini, lanciandolo a partita iniziata e facendolo giocare accanto ad uno tra Lautaro e Thuram o inserendo come terza punta per un 4-3-3 tutto fantasia.

Marotta può sfidare la Juventus per Buongiorno del Torino

Oltre a un attaccante, in estate l'Inter potrebbe cercare anche un difensore centrale e tra gli osservati di Giuseppe Marotta ci sarebbe il profilo di Alessandro Buongiorno. Stopper di appena ventiquattro anni ed attualmente in forza al Torino, Buongiorno rappresenta insieme a Scalvini dell'Atalanta uno dei prospetti più fiorenti del calcio italiano.

Su di lui infatti non ci sarebbe soltanto lo sguardo dell'Inter ma anche quello della Juventus, società sempre attenta ai calciatori italiani in rampa di lancio. Il presidente del Toro Urbano Cairo avrebbe fissato già il prezzo per il suo giovane difensore, che ad oggi sarebbe valutato circa 35 milioni di euro. Una cifra di cui le due società potrebbero disporre qualora si qualificassero per la prossima Champions League.

Nell'Inter Buongiorno andrebbe a formare un terzetto tutto italiano composto anche da Acerbi e Bastoni, mentre invece se andasse alla Juventus potrebbe potenzialmente prendere il posto di Gatti, ma rappresenterebbe un'alternativa anche per far rifiatare Gleison Bremer o Danilo.