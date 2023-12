Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe disposta a cedere Samuel Iling-Junior pur di arrivare a Georgiy Sudakov, centrocampista poliedrico attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. In alternativa il club bianconero seguirebbe sempre il profilo di Pierre-Emile Hojbjerg, mediano che il Tottenham cederebbe solo per la cifra proibitiva di 35 milioni di euro.

Juve, piace Sudakov ma serve una cessione: Iling-Junior il maggior indiziato per partire

Georgiy Sudakov sarebbe l'ultima idea del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli per potenziare l'organico della rosa bianconera già dal prossimo gennaio.

Il calciatore classe 2002 attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk piacerebbe particolarmente al dirigente toscano ed al tecnico della Juve Massimiliano Allegri per la sua poliedricità in mezzo al campo: Sudakov nasce infatti come trequartista ma grazie alle sue enormi doti tecniche ha saputo all'occorrenza reinterpretarsi nel ruolo di mediano centrale e della mezz'ala sinistra. Una serie di caratteristiche, che se unite a una carta d'identità che riporta 21 anni, ha permesso al calciatore nato a Bryanka di avere sulla testa una valutazione da 20 milioni di euro. Una somma importante, che attualmente la Juventus non avrebbe a propria disposizione.

Ecco perché Giuntoli starebbero studiando un piano per disporre della cifra necessaria per acquisire Sudakov ed una cessione, risolverebbe in fretta i problemi di liquidità della società bianconera.

Il maggiore indicato che rischierebbe il posto alla Continassa sarebbe dunque Samuel Iling-Junior, giovane esterno offensivo chiuso dalla concorrenza di Andrea Cambiaso e di Filip Kostic. L'ex Chelsea, piacerebbe a Tottenham e Marsiglia e qualora venisse acquisito da una di queste due società, potrebbe fruttare alla Juventus un guadagno di circa 20 milioni di euro, proprio la cifra necessaria per Sudakov.

Se invece Iling-Junior non dovesse partire, allora il piano per arrivare al calciatore ucraino si complicherebbe e non poco per la Juventus, che a gennaio non sarebbe disposta a lasciar andare a titolo definitivo profili sui quali crede come Yildiz o Soulé.

Piacerebbe anche Hojbjerg ma la richiesta del Tottenham bloccherebbe l'operazione

Tra le alternative rispetto a Sudakov ci sarebbe anche Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese attualmente in forza nel Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni, il club britannico avrebbe aperto a una cessione del classe '95 ma le richieste degli "Hotspur" cozzerebbero con le possibilità dei bianconeri. La Juventus infatti potrebbe prendere il mediano solo con la formula del prestito con riscatto nel successivo giugno mentre il Tottenham vorrebbe monetizzare, cedendo Hojbjerg a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Una somma elevata, che la Juventus non riuscirebbe a garantire neanche con la cessione di un suo giovane. Ecco perché il discorso inerente Hojbjerg rischierebbe di slittare a giugno, quando la Juve potrebbe disporre delle entrate date dall'eventuale qualificazione alla Champions League