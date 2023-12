La Juventus si sta preparando per la gara di questa sera alle ore 20:45 contro il Genoa. Per questo match Massimiliano Allegri schiererà in attacco Vlahovic e Chiesa, ma ha un dubbio dell’ultima ora. Infatti, Adrien Rabiot sente ancora dolore al piede e quindi probabilmente, non volendo correre rischi, va verso un turno di riposo. Al suo posto ci sarà Fabio Miretti che era in preallarme da giorni proprio perché il francese non era al top: a quanto pare alla fine Rabiot partirà dalla panchina. Il francese, fino ad ora in questo campionato, ha sempre giocato a eccezione del match contro il Cagliari, saltato per squalifica.

Nessun cambio di formazione tranne Rabiot

Se si eccettua il francese, la Juventus contro il Genoa schiererà lo stesso undici che ha battuto il Napoli la scorsa settimana

Davanti al portiere Szczesny, in difesa saranno confermati Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. A centrocampo sulla destra ci sarà uno degli ex della sfida, ovvero Andrea Cambiaso, in mezzo toccherà a Weston McKennie, Manuel Locatelli e Fabio Miretti. A completare il quintetto ci sarà sulla sinistra Filip Kostic.

In attacco sono confermati Chiesa e Vlahovic. In panchina, invece, non ci sarà Moise Kean che sarà assente per circa 3 o 4 settimane. L’infortunio del numero 18 juventino consentirà probabilmente al giovane Kenan Yildiz di trovare maggiore spazio.

Oltre, al turco in panchina ci sarà anche Arkadiusz Milik.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Juventus all’assalto della vetta e la statistica sui finali di gara

Quella contro il Genoa è una partita che potrebbe consentire alla Juventus di tornare almeno provvisoriamente in testa alla classifica di Serie A in attesa della gara Lazio-Inter.

Per questo motivo, i bianconeri sono molto concentrati e in settimana hanno lavorato per preparare nei dettagli questa sfida.

La Juve avrà valutato ogni situazione di gioco possibile e agli occhi di Massimiliano Allegri è probabilmente balzato anche il dato statistico che riguarda la gestione dell’ultimo quarto d’ora di partita del Genoa.

Nei minuti finali del match spesso i rossoblù incassano gol, mentre la Juve, al contrario, è stata spesso in grado di vincere le partite nei minuti di recupero, come in occasione delle gare contro Verona e Monza.

Nel finale di gara peraltro non è da escludere l'ingresso di Adrien Rabiot, che potrebbe cercare di spostare gli equilibri.