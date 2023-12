La Juventus nella serata di venerdì 8 dicembre ha battuto il Napoli per 1-0 grazie al gol di Federico Gatti. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra tosta e con grande voglia di vincere. Intanto durante la partita c’è stato un episodio che non è passato inosservato si tifosi della Juventus: l'attaccante dei partenopei Victor Osimhen ha mimato con le mani il gesto del 5-1, ossia il risultato incassato lo scorso anno dai bianconeri allo stadio Maradona. Dopo le immagini andate in onda in televisione molti sostenitori juventini si sono scatenati sui social, attaccando l’attaccante del Napoli: “Eh sì caro Osimhen, ma quest'anno non c'è trippa per Gatti”, questo uno dei commenti apparso su X.

Tifosi della Juventus contro Osimhen

I tifosi della Juventus non hanno preso bene il gesto fatto da Victor Osimhen durante la sfida tra i bianconeri e il Napoli.

In queste ore sui social il dibattito tiene banco e i commenti sul gesto fatto dall’attaccante partenopeo sono moltissimi: “Dimostra il consueto senso di ossessione e frustrazione verso la Juventus”.

La rivalità fra il Napoli e i bianconeri è molto accesa e forse Osimhen si è lasciato trascinare dalle emozioni nel momento in cui ha deciso di ribadire alla Curva dello Stadium quello che è successo lo scorso anno. Ma per molti sostenitori juventini questa non è una buona ragione per deridere l’avversario. Qualcuno ha fatto presente: “Amico mio, quello è acqua passata, come io ti facessi il segno dei 9 scudetti consecutivi”.

La Juventus pensa già alla prossima partita

Il gesto di Osimhen alla curva della Juventus può rappresentare indirettamente una motivazione in più per i bianconeri, al fine di spingerli a fare sempre meglio. Infatti, molti tifosi juventini hanno sottolineato che la squadra deve pensare già alla prossima partita: “La vittoria più importante è la prossima, non quella passata.

È la differenza tra vincitori (occasionali) e vincenti”.

A proposito delle ambizioni stagionali dei bianconeri proprio dopo la gara col Napoli il capitano Danilo ha dichiarato: "Abbiamo un sogno, ma il nostro obiettivo primario è raggiungere i primi quattro posti. Dobbiamo fare passo dopo passo, poi alla fine vediamo dove siamo capaci di arrivare".

Nel frattempo il gruppo della Juventus è appunto già proiettato alla gara di venerdì 15 dicembre (ore 20:45) in trasferta a Marassi contro il Genoa.