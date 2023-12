Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto sul proprio account X di Juventus-Napoli lanciando una frecciatina ai bianconeri e definendo le vittorie dei bianconeri come trionfi da provinciali. Anche il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri sul proprio account X ha commentato la gara dell'Allianz Stadium, evidenziando la capacità della formazione di Massimiliano Allegri di vincere in pochi instanti il match con i partenopei.

Pistocchi: 'La formazione bianconera vince lasciando il campo agli avversari, un po' come le squadre provinciali'

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X la vittoria della Juventus ottenuta per 1 a 0 contro il Napoli: "La Juventus dopo aver battuto, Fiorentina, Cagliari, Monza e pareggiato con l’Inter, batte anche il Napoli con un gol di testa di Gatti. In nessuna di queste partite ha avuto il dominio del possesso palla, con Fiorentina, Monza e Napoli non ha superato il 34%. In pratica ha vinto tre partite su quattro lasciando pallone e campo all’avversario come una volta facevano le squadre piccole, che perciò venivano definite provinciali". Pistocchi, concentrandosi poi sul Napoli, ha sottolineato come gli uomini di Walter Mazzarri abbiano giocato la loro migliore partita in stagione, creando più occasioni da gol e sprecandone due piuttosto evidenti con Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

Il giornalista ha poi evidenziato come al club partenopeo manchi un rigore non visto da Orsato e dalla camera Var per una trattenuta di Andrea Cambiaso effettuata nell'aera dei bianconeri ai danni Kvaratskhelia. Proprio su questo episodio Pistocchi si è lamentato della regia televisiva di Dazn che nell'occasione specifica non è riuscito a fornire neanche un replay dell'occasione da lui segnalata.

Tancredi Palmeri: 'La Juventus col Napoli è riuscita a vincere in 5 minuti, una cosa che deve far preoccupare l'Inter'

Anche il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha scritto sul proprio account X della partita tra Juventus e Napoli: "È un Napoli con personalità che fa la partita e ha occasioni clamorose, 4 contro le 2 della Juventus, ricacciata indietro e appoggiata solo sulla strapotere tecnico di Chiesa che trapassa Di Lorenzo ed evidenzia il poco ordine difensivo del Napoli".

Palmeri, sempre sul tema Juventus ha poi aggiunto: "Bastano 5 minuti di Juventus per vincere, il che deve preoccupare l’Inter. In tutto il secondo tempo solo un’occasione per parte che la Juve accompagna con 20 minuti di padronanza per poi chiudersi e controllare senza patemi. Il Napoli sbaglia ogni scelta alla giocata". Infine Tancredi ha scritto di Allegri, sottolineando come il tecnico toscano sia riuscito nella sua missione di vincere la partita senza rischiare eccessivamente.