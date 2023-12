Nelle scorse ore Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni dei canali sociali della Roma focalizzandosi sulla sfida con la Juventus e sottolineando che i giallorossi andranno a Torino per tentare di strappare il miglior risultato possibile. Alla gara dell'Allianz Stadium si potrebbe aggiungere anche Paulo Dybala, ex di lusso dei bianconeri che, secondo il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, starebbe bruciando le tappe per essere convocabile da José Mourinho.

Lukaku non teme la Juve: 'Giochiamo contro una squadra molto forte ma andiamo li per per il miglior risultato'

Il centravanti della Roma Romelu Lukaku ha parlato ai canali sociali della squadra giallorossa della prossima partita che attende gli uomini di Mourinho con la Juventus: "Non dobbiamo mai essere tranquilli, dobbiamo essere sempre sul pezzo. Questo è importante nel calcio. Sono stato in situazioni nella mia carriera dove la squadra stava bene ma i risultati non sono arrivati. Questa settimana è molto importante per noi, affronteremo una squadra molto forte come la Juventus e vogliamo prepararci al meglio. Andiamo lì per fare il miglior risultato possibile".

Le parole di Lukaku suonano particolarmente significativa dopo quanto accaduto nella scorsa estate tra la Juventus e il belga.

L'attaccante era infatti stato vicinissimo a vestire la casacca bianconera, salvo poi scegliere la Roma.

Lukaku, ha poi concluso il suo intervento, parlando proprio della formazione capitolina e sottolineando come la Roma sia composta da calciatori giovani che vogliono fare il meglio possibile.

Dybala brucia le tappe per la Juventus, Mangiante: 'La volontà dell'argentino è esserci con la sua ex squadra'

Un altro giocatore atteso del big match tra Juventus e Roma è Paulo Dybala, ex fantasista bianconero attualmente fermo ai box per un problema ai flessori rimediato nella partita con la Fiorentina.

Secondo il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante la "Joya" starebbe bruciando le tappe, tentando un recupero che fino a qualche giorno fa sembrava improbabile: "Arrivano buone notizie, perché il calciatore vuole esserci a Torino contro la Juventus.

La parte di ripresa dopo il problema al flessore, si era fatto male il 12 dicembre con una lesione al flessore, però, il recupero sta andando spedito, senza intoppi. Le sensazioni del calciatore sono buone e poi c'è anche la sua volontà di esserci nella trasferta a Torino contro la sua ex squadra".

Dybala non è nuovo a dei recuperi lampo, così come ha già avuto diversi infortuni: quello ai flessori è già il terzo problema riscontrato dall'argentino, che in questa stagione è stato ai box per quasi tre mesi.