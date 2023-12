Nel mercato di gennaio la Juventus cercherà un centrocampista per rinforzare la sua rosa. I bianconeri non faranno spese folli e proveranno più che altro a cogliere delle opportunità: una di queste è Kalvin Phillips che è in uscita dal Manchester City. Arrivare al giocatore classe '95 non è così difficile visto che può partire da Londra in prestito secco. La Juve lo segue da diverso tempo ma Massimiliano Allegri non ha ancora dato l’ok definitivo. Infatti, il tecnico livornese preferirebbe un calciatore con altre caratteristiche. Anche per questo motivo la situazione al momento, sembra bloccata: come alternativa a Kalvin Phillips resta in piedi l’ipotesi Pierre Emile Hojbjerg.

Idea Djalò per la difesa

La Juventus non sta guardando solo al reparto di centrocampo e monitora la situazione del mercato a 360 gradi per cogliere le migliori occasioni. In particolare, Cristiano Giuntoli si è messo sulle tracce del difensore Tiago Djalò. Il portoghese va in scadenza di contratto con il Lille nel giugno del 2024. Su di lui ci sarebbe da diverso tempo anche l’Inter, che lo vorrebbe prendere proprio a parametro zero a luglio. Ma il Lille starebbe spingendo per cedere a gennaio Djalò proprio per non perderlo a costo zero.

Nella sessione di mercato invernale, Cristiano Giuntoli seguirà più piste per trovare l’occasione migliore per rinforzare i bianconeri. Tra i nomi monitorati vi è anche quello di Pierre Emile Hojbjerg.

Il Tottenham avrebbe aperto alla possibilità di cederlo in prestito anche se vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto. Il danese piace anche al Napoli che, però, si sarebbe un po’ defilato proprio per le richieste degli Spurs.

Il punto sulla Juventus: ha bisogno di un centrocampista di quantità e qualità

In questi ultimi due mesi la Juventus ha dovuto fare a meno di due giocatori a centrocampo come Nicolò Fagioli e Paul Pogba, fermi ai box a causa delle rispettive vicende extracalcistiche.

Questo per Massimiliano Allegri è sicuramente un problema perché si ritrova il centrocampo privo di due elementi importanti.

Adesso quindi la Juve ha la possibilità di provare a trovare un nuovo centrocampista: quello che serve ai bianconeri è un giocatore di quantità ma che abbia anche grandi qualità tecniche, a cui affidare il pallone nei momenti critici della partita; in particolare servirebbe un elemento che faccia salire la squadra e che con la sua tecnica possa alzare il livello del gioco soprattutto in fase offensiva, per aiutare gli attaccanti ad essere più efficaci sotto porta.